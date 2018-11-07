Рост цен и зарплат: чего ждать жителям Эстонии в следующем году?

В октябре инфляция ускорилась до 4,4 процента. Наибольший вклад в рост цен внесла энергия. Бензин и дизельное топливо подорожало на одну пятую. Повысились цены также не электроэнергию, а также на такие виды топлива, как древесина, газ и так далее.

"На цену моторных топлив влияют как возросшие цены на нефть, так и рост акцизов. Нефтяные цены в октябре выросли в связи с введенными против Ирана санкциями США. Ограничения на деятельность, связанную с нефтью, стали действовать в отношении Ирана с понедельника, 5 ноября. Многие крупные нефтяные компании Европы в связи с этим также прекратили свои поставки из этого государства, - говорит Элмик. - Нефтяной рынок сейчас более-менее уравновешен, поскольку объемы добычи нефти в Северной Америке, Саудовской Аравии, а также в России близки к рекордным показателям. Кроме того, снижению цен на нефть способствует замедление роста спроса, особенно на развивающихся рынках. По оценкам Swedbank, нефтяные цены останутся в следующем году примерно на уровне текущего года, а ещё через год опустятся ниже 70 долларов за баррель".

Цена на электричество в октябре была на одну десятую выше, чем год назад. "В последующие месяцы цена на электроэнергию должна снизиться по сравнению с пиком последних месяцев, поскольку уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций Северных стран повысился, а самые крупные работы по обслуживанию завершились", - считает старший экономист Swedbank.

Рост цен на продукты питания достиг в октябре 2,8 процента. Основная причина повышения цен на продукты питания – удорожание овощей из-за неблагоприятных погодных условий.

"Рост цен в этом году превысит три процента. Это примерно столько же, как и в прошлом году. Среди разных групп продуктов наибольший вклад в рост цен внесут неизбежные расходы: жилье, питание, транспорт, - говорит Элмик. - Кроме того, на индекс цен повлияет удорожание алкоголя и табака. Но в следующем году инфляция снизится до уровня ниже трех процентов, поскольку рост цен на энергию остановится, а повышения акциза на алкоголь с большой долей вероятности не будет. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Рийгикогу".