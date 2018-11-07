Подготовьтесь к зиме: как предотвратить ущерб, вызванный снегом и холодами

Осенью на смену сильным дождям и штормам приходят первые снегопады. «Уже при незначительном минусе могут прорваться системы полива, которые использовались летом и остались заполнены водой, попавший под поврежденную кровельную жесть мокрый снег может привести к значительным повреждениям от воды целого дома, а склонившееся под тяжестью снега дерево своим падением может очень сильно навредить соседям. И хотя в прошлом году средний размер ущерба по домашним страховым случаям в Seesam составил 1300 евро, крупные повреждения от воды или ущерб зданию могут достигать значительно больших цифр», — пояснила Гильден.

Чтобы избежать крупного ущерба и сопутствующих ему потенциальных неприятностей, страховщик дает ценные советы, что следует обязательно сделать в доме и его окрестностях до наступления зимы.

Проверьте крышу

Страховая статистика Seesam показывает, что во время шторма больше всего ущерба наносится именно крышам зданий. Сильные ветры и осадки выявляют слабые места крыш: сильный ветер может оторвать кусок кровли или повредить всю крышу и основные конструкции. Все незакрепленные края и куски жести, сломанная черепица и прочие видимые повреждения являются потенциальным местом доступа для дождевой и талой воды, которая может повредить внутреннюю отделку и имущество в доме.

Очистите водосточные желоба

Крыши и водосточные желоба нужно очистить от листьев, мха и прочей грязи. При возникновении засора в желобе затрудняется сток воды, она начинает накапливаться, вследствие чего намокают кровельные конструкции. Это, в свою очередь, может привести к широкомасштабным повреждениям здания от влажности.

Спилите опасные деревья и ветки

Перед наступлением зимы нужно обязательно оценить окружающие дом деревья. Под тяжестью выпавшего снега ветви могут легко обломаться и при падении на крышу привести к ее повреждениям. Если вокруг дома растет поврежденное или опасное дерево, в интересах безопасности его нужно спилить до того, как начнутся штормы и выпадет снег. Но если опасное дерево все же нанесло ущерб, страховка может снизить размер возмещения или даже отказаться от его выплаты. Ответственность за упавшее дерево, которое нанесло ущерб, например, соседу, несет собственник недвижимости, который и должен покрывать нанесенный ущерб. При наличии страхования ответственности расходы несет страховая фирма.

Подготовьте отопительное оборудование к зимнему режиму работы

Исправность отопительных приборов также необходимо проверить до начала сезона. Разные системы требуют разного подхода. При использовании дровяного отопления нужен трубочист, но регулярно обслуживать нужно и теплонасосы, осмотра также требуют и газовые котлы, места соединения трубопровода которых могут начать давать течь.

Водопроводу и канализации нужно тепло

Теплоудержание водопровода и канализации необходимо проверить, рискованные места утеплить. Следует убедиться, что зимние холода не доберутся до труб в доме и подвале. Для этого необходимо закрыть двери, приточные каналы вентиляции и оставленные в фундаменте вентиляционные отверстия. Необходимо убедиться и в том, чтобы температура в техническом помещении оставалась на нужном уровне при помощи надежного термостата или защиты от замерзания.

Спустите воду из труб