Ср, 7.11.2018
Мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране. Николай Кулемин
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • В календарь чемпионата "Формулы-1" добавлен экзотический этап

В календарь чемпионата "Формулы-1" добавлен экзотический этап

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

President and CEO of Formula 1 Chase Carey, left, Hanoi Mayor Nguyen Duc Chung, second from left and two other officials watch the Hanoi F1 circuit design on the screen in Hanoi, Vietnam, Wednesday, Nov. 7, 2018. Formula 1 and Hanoi officials on Wednesday announce that the Vietnamese capital will be added to the calendar of F1 starting from 2020 season. (AP Photo/Tran Van Minh)

ФОТО: Tran Van Minh / AP

В календаре 2020 года чемпионата "Больших призов" появится экзотический этап -  "Формула-1" возвращается в Индокитай. На смену этапу в Малайзии приходит "Гран-при Вьетнама"-

Вьетнам станет третьей страной Юго-Востока Азии, который примет "Большие призы". Сингапур проводит свой этап с 2008 года, а этап в Малайзии был из-за низкого интереса публики убран из календаря "Формулы" в 2017 году.

Председатель совета директоров "Формулы" Чейз Кэри заявил, что этап в Ханое останется на долгие годы в календаре чемпионата, а интерес публики должен быть большим. Кроме того, этап будет спонсирован не правительством Вьетнама, а частным сектором. Также были проведены опросы жителей Ханоя, которые одобрили этап, заявив, что "Формула-1" принесет в казну города дополнительные доходы от туризма.

По первоначальному плану этап в Ханое будет проводиться в течение десяти лет. "Ждем, что и после 2030 года Вьетнам останется в календаре соревнований" - заявил Кэри.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ