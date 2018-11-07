В календарь чемпионата "Формулы-1" добавлен экзотический этап

Вьетнам станет третьей страной Юго-Востока Азии, который примет "Большие призы". Сингапур проводит свой этап с 2008 года, а этап в Малайзии был из-за низкого интереса публики убран из календаря "Формулы" в 2017 году.

Председатель совета директоров "Формулы" Чейз Кэри заявил, что этап в Ханое останется на долгие годы в календаре чемпионата, а интерес публики должен быть большим. Кроме того, этап будет спонсирован не правительством Вьетнама, а частным сектором. Также были проведены опросы жителей Ханоя, которые одобрили этап, заявив, что "Формула-1" принесет в казну города дополнительные доходы от туризма.