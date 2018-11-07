Игрок НХЛ избил лежачего соперника
7 ноября 2018, 14:15
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Милан Лучич устроил драку с Матье Жозефом из «Тампы-Бэй Лайтнинг» во время матча регулярного чемпионата.
При счете 2:5 в третьем периоде Лучич поймал Жозефа на силовой прием и начал бить соперника, когда он был на льду.
Лучич спровоцировал Жозефа в самом начале смены, ударив его клюшкой по ноге. Затем форвард «Эдмонтона» сел на соперника и начал его бить. Игроки «Тампы» вступились за своего партнера, из-за чего на льду возникла массовая потасовка.
В итоге игрок «Ойлерс» был удален за блокировку и грубость.
В 15 матчах этого сезона Лучич забросил одну шайбу и отдал три передачи.