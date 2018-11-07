Игрок НХЛ избил лежачего соперника

При счете 2:5 в третьем периоде Лучич поймал Жозефа на силовой прием и начал бить соперника, когда он был на льду.

Лучич спровоцировал Жозефа в самом начале смены, ударив его клюшкой по ноге. Затем форвард «Эдмонтона» сел на соперника и начал его бить. Игроки «Тампы» вступились за своего партнера, из-за чего на льду возникла массовая потасовка.

В итоге игрок «Ойлерс» был удален за блокировку и грубость.