Ср, 7.11.2018
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Игрок НХЛ избил лежачего соперника

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Канадский нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинс» Милан Лючич назвал трусом российского защитника «Монреаль Канадиенс» Алексея Емелина.

ФОТО: Elise Amendola/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Милан Лучич устроил драку с Матье Жозефом из «Тампы-Бэй Лайтнинг» во время матча регулярного чемпионата.

При счете 2:5 в третьем периоде Лучич поймал Жозефа на силовой прием и начал бить соперника, когда он был на льду.

Лучич спровоцировал Жозефа в самом начале смены, ударив его клюшкой по ноге. Затем форвард «Эдмонтона» сел на соперника и начал его бить. Игроки «Тампы» вступились за своего партнера, из-за чего на льду возникла массовая потасовка.

В итоге игрок «Ойлерс» был удален за блокировку и грубость.

В 15 матчах этого сезона Лучич забросил одну шайбу и отдал три передачи.

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