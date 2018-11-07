Бюро недвижимости ожидают охлаждения рынка

Большинство участвовавших в опросе руководителей и ведущих специалистов бюро недвижимости Эстонии ожидает, что рост цен в жилом секторе продолжится или сохранится на сегодняшнем уровне. Что касается числа сделок, то ожидается, что в ближайшие шесть месяцев их будет меньше.

«Рынок недвижимости активен, и количество сделок купли-продажи остается высоким, - прокомментировал Тыну Тоомпарк. - Естественно, что в какой-то момент количество сделок может сравняться со средним историческим. Учитывая, что в экономике фундаментальных изменений не произошло, нет оснований для прогнозирования кардинальных изменений и в секторе недвижимости».

По сравнению с прошлым годом, ожидания фирм по недвижимости несколько менее оптимистичны. Однако респонденты надеются, что произойдет увеличение как количества работников, так и содержания маклерских портфелей.