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Бюро недвижимости ожидают охлаждения рынка

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Tallinn, 04.09.2018 Kinnisvara. Pärnaõue uusarendus. Pärnaoue development projects in Tallinn city area. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Судя по опросу, проведенному Эстонским союзом фирм по недвижимости (EKFL), ожидается уменьшение количества сделок с жилой и коммерческой недвижимостью. Результаты опроса анализирует член правления EKFL Тыну Тоомпарк.

Большинство участвовавших в опросе руководителей и ведущих специалистов бюро недвижимости Эстонии ожидает, что рост цен в жилом секторе продолжится или сохранится на сегодняшнем уровне. Что касается числа сделок, то ожидается, что в ближайшие шесть месяцев их будет меньше.

«Рынок недвижимости активен, и количество сделок купли-продажи остается высоким, - прокомментировал Тыну Тоомпарк. - Естественно, что в какой-то момент количество сделок может сравняться со средним историческим. Учитывая, что в экономике фундаментальных изменений не произошло, нет оснований для прогнозирования кардинальных изменений и в секторе недвижимости».

По сравнению с прошлым годом, ожидания фирм по недвижимости несколько менее оптимистичны. Однако респонденты надеются, что произойдет увеличение как количества работников, так и содержания  маклерских портфелей.

«Постоянно распространяемая СМИ информация о скором приходе нового экономического кризиса влияет на всех участников рынка и их умонастроения. К счастью, вместо того, чтобы ждать следующего кризиса, фирмы по недвижимости сохраняют оптимизм, но все же просчитывают возможные риски. Бездумного оптимизма в  секторе недвижимости нет, но возможности для неспешного развития имеются», - оценил ситуацию Тыну Тоомпарк.

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