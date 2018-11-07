Ср, 7.11.2018
Мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране. Николай Кулемин

Xiaomi выпустила дешевую альтернативу наушникам Apple AirPods

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Беспроводные наушники AirPods.

ФОТО: Stephen Lam / AFP

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники AirDots. Фактически, это доступный конкурент Apple AirPods. Наушники предлагаются для предварительного заказа в Китае всего за 29 долларов.

Наушники AirDots используют силиконовые наконечники для лучшей посадки и изоляции звука. Они поддерживают новый стандарт Bluetooth 5.0, сообщает ferra.ru.

Функциональность схожа с AirPods, включая голосовой помощник, управление прикосновением и зарядный футляр. Каждый наушник имеет 7,2-мм динамик и весит 4,2 грамма. Время автономной работы достигает 4 часов в стереорежиме, 5 часов в монорежиме, зарядный футляр дает еще 12 часов работы.

Наушники Xiaomi AirDots предлагаются в белой версии под названием Youth Edition. Розничные продажи начнутся 11 ноября.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ