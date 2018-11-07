Xiaomi выпустила дешевую альтернативу наушникам Apple AirPods

Наушники AirDots используют силиконовые наконечники для лучшей посадки и изоляции звука. Они поддерживают новый стандарт Bluetooth 5.0, сообщает ferra.ru .

Функциональность схожа с AirPods, включая голосовой помощник, управление прикосновением и зарядный футляр. Каждый наушник имеет 7,2-мм динамик и весит 4,2 грамма. Время автономной работы достигает 4 часов в стереорежиме, 5 часов в монорежиме, зарядный футляр дает еще 12 часов работы.