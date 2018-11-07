Картина дня: пропавший мужчина найден мертвым, дальнейшая судьба Лайне Рандъярв и беззубые жители Эстонии

Пропавший в Тарту 26-летний мужчина найден мертвым

Как сообщила в 13:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, сегодня в ходе поисков на окраине города Тарту было обнаружено тело объявленного накануне в розыск 26-летнего Вейко. Читайте далее...

Стоматолог: почем жители Эстонии остаются без зубов?

Эстонцы любят мифы, и одним из таких мифов является Прыжок тигра. Эстонский тигр лишился зубов после того, как в 2003 году Больничная касса Эстонии решила отнять у эстонцев компенсацию на лечение зубов, объяснив это тем, что если в 1999 году зубных врачей в Эстонии посетили 52 процента населения, то в 2001 году – всего 42 процента. Читайте далее...

Количество жертв растет: в Эстонии орудует банда автоугонщиков

Сегодня утром в полицию сообщили об угнанных за ночь в Пярну двух автомобилях, стражи правопорядка подозревают профессиональных угонщиков. Читайте далее...

Старые трюки работают: мошенница-рецидивистка нашла новую жертву

Харьюский уездный суд 25 октября признал виновной ранее уже сидевшую в тюрьме 37-летнюю Александру Миронову, которая, предлагая на портале объявлений помощь в получении кредита, выманила у доверчивого человека деньги. Читайте далее...

Лайне Рандъярв не будет судиться с государством и останется в политике

Выбранная руководителем Eesti Kontsert, но оставшаяся без этой должности Лайне Рандъярв отказывается от судебных тяжб с Eesti Kontsert и Министерством культуры, остается в политике и будет участвовать в выборах в Рийгикогу. Читайте далее...

Промежуточные выборы в США: демократы победили в Палате представителей

По предварительным данным, на промежуточных выборах в Конгресс США демократы вернули себе большинство в Палате представителей, тогда как республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате. Читайте далее...

Руководитель ЭМО: вся команда устала и перегорела

Заведующий отделением неотложной помощи (ЭМО) Клиники Тартуского университета Куйдо Нымм на прошлой неделе договорился с клиникой о том, что останется на должности до прихода нового руководителя. Руководивший отделением более десяти лет врач оставляет свой пост. Причиной стало профессиональное выгорание. Читайте далее...

Ошибочка вышла: нескольким сотням жителей Эстонии придется сменить личный код

Регистр народонаселения, приводя в порядок базы данных, обнаружил 300 человек, у которых не совпадают даты рождения в регистре и свидетельстве о рождении. По этой причине им придется сменить личный код. Читайте далее...

Зюлейха Измайлова: ласнамяэсцы столкнулись с тем, из-за чего десятилетиями страдают жители Ида-Вирумаа

Вице-мэр Таллинна и председатель Партии зеленых Эстонии Зюлейха Измайлова прокомментировала для портала Rus.Postimees проблему неприятного запаха в Ласнамяэ, обусловленного производством асфальтобетона в карьере Вяо. Читайте далее...

Завтра Swedbank еще больше снизит дневной лимит карточки паролей

Пользоваться карточками паролей Swedbank для аутентификации можно лишь до 1 февраля 2019 года, а начиная с 8 ноября текущего года с помощью карточки паролей можно будет совершать платежей не более чем на 50 евро в день. Читайте далее...

Кая Каллас обвинила Юри Ратаса в ничегонеделании на посту премьера

По мнению председателя Партии реформ и кандидата в премьер-министры от этой политической силы Каи Каллас, высокий рейтинг нынешнего главы правительства, центриста Юри Ратаса, объясняется тем, что он ничего не делает, поскольку это лишь играет ему на руку. Читайте далее...

Исполнительному директору Фонда лечения рака предложили солидную взятку

Исполнительный директор Фонда лечения рака Катрин Кууземяэ летом оказалась в удивительной ситуации, когда просивший в фонде деньги на лечение матери мужчина предложил ей взятку в размере 7000 евро. Читайте далее...

Установлена личность мужчины, найденного мертвым на остановке

Личность мужчины, найденного мертвым на автобусной остановке в волости Тойла, установлена. Об этом сегодня днем сообщили в пресс-службе полиции. Читайте далее...

Удивительное обещание синоптиков: тепло не покинет Эстонию в ближайшее время

По данным службы погоды, в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры как днем, так и ночью, не обойдется и без дождей. Читайте далее...

Частные эстонские СМИ подозревают ERR в получении незаконной госпомощи