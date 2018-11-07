Частные эстонские СМИ подозревают ERR в получении незаконной госпомощи

«Очень коротко и без прикрас: мы не хотим, чтобы ERR на деньги налогоплательщиков конкурировал с коммерческими каналами, производя развлекательный контент на своих интернет-порталах», - говорится в обращении, которое 6 ноября было направлено министрам исполнительным директором Союза газет Эстонии Мартом Раудсааром.

В нем также приводится оценка ассоциаций частных средств массовой информации, согласно которой финансирование ERR «потенциально противоречит правилам предоставления государственной помощи Европейского союза», что ERR «предоставлена слишком большая свобода выбирать направления деятельности» и что Эстонское национальное телерадиовещание «при запуске новых видов деятельности не учло правила и процедуры предоставления государственной помощи». К таким «новым видам деятельности» относятся, в частности, интернет-медиа или портал err.ee.

В целом составители письма считают, что в организации деятельности ERR есть ряд недостатков, которые ставят под угрозу как доверие общественности к использованию государства, так и честную конкуренцию в эстонском медиа-пространстве.