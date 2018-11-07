Скандальную российскую чиновнцу подозревают в особо крупной растрате

Ранее свердловская чиновница и олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Глацких заявила в обращении к детям, что «государство им ничего не должно». После этого чиновница была отстранена от должности.

«Сегодня следственными органами СК по Свердловской области организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Одна из структур, возглавляемая директором областного департамента молодежной политики Глацких, получила в 2018 году 131 миллион рублей, предназначенный для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи.