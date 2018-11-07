Фотоновость: цыганки с цветами вновь вышли на улицы

Между автобусным вокзалом и торговым центром Port Artur туда-обратно по пешеходным дорогам передвигаются цыганки и предлагают цветы, говоря, что они бесплатны, а не на продажу. Если кто-то цветок принимает, у него начинают выпрашивать деньги в качестве пожертвования.

«Время от времени получаем подобные сообщения, информация передается патрулям, которые при возможности отправляются проверять ситуацию. В большинстве случаев к появлению патруля деятельность прекращается. Рекомендуем для избегания дальнейших жалоб не присоединяться к этой деятельности и не принимать цветы. Если человек чувствует, что эта деятельность очевидно ему мешает, у него есть возможность позвонить по номеру тревоги и сообщить об этом», - говорит руководитель службы профилактики и делопроизводства Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.