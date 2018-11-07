Украинцы-нелегалы теперь ремонтируют жилые дома. Квартирные товарищества в панике

Истории похожи, как близнецы. Квартирное товарищество, чаще всего на Северо-Востоке Эстонии, заключает договор с какой-то фирмой, официально зарегистрированной, например, в Таллинне. Дом обносится лесами, начинаются подготовительные работы и… Бригады парней, говорящий на украинском, сменяют друг друга с завидной регулярностью.

Уход одной бригады и приход новой выливается в несколько дней или даже недель простоя. Хозяин фирмы обещает вот-вот продолжить работы, ссылаясь на огромное количество заказов в столице, и снова подъезжает группа украинцев, которая через какое-то время или исчезает сама или по требованию правоохранительных органов, организовавших рейд и выявивших нелегальных работников: у кого-то просрочены визы, а основная масса работает без разрешения на работу.

Можно себе представить масштабы проблемы, если, по данным Департамента полиции и погранохраны, только легальных рабочих с Украины по состоянию на октябрь этого года в Эстонии находилось почти 11 тысяч человек (с временными видами на жительство и разрешениями на работу на срок до 12 месяцев). Есть предположение, что еще столько же иностранцев (украинцев и молдаван) работают в стране нелегально. Ежедневно в сводках полиции, рассылаемых СМИ страны, можно найти информацию о трех-пяти гражданах Украины и Молдавии, остановленных на границе и отправленных восвояси. А это не меньше двух десятков в неделю и так в течение всего года. Но сколько из них все же прошли проверку и попали в страну?

Нужно отметить, что на данный момент организации, которые имеют более точное представление о том, что происходит в квартирных товариществах и на рынке услуг и строительства, тенденции резкого увеличения срывов сроков ремонтных работ из-за украинских строителей не заметили.

Так, член правления и заведующий юридическим отделом Союза квартирных товариществ Урмас Марди сказал, что с данной проблемой в союз пока никто не обращался. То же сказала и руководитель отделом надзора за рынком Департамента защиты прав потребителей Ханна Турецки, по словам которой, в эту организацию с жалобами на затягивание сроков ремонтных работ или нарушений договора пока не обратилось ни одно товарищество.

Кстати, Турецки напомнила, что в их ведомстве искать помощи КТ и не смогут: «Поскольку товарищества являются юридическими лицами, Департамент защиты прав потребителей ни проконсультировать их, ни помочь им, к сожалению, не может».

Председатель правления Союза строительных предпринимателей Райво Ранд сказал, что тоже пока не слышал о массовости такой проблемы, но не исключает, что это возможно.