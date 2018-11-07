Украинцы-нелегалы теперь ремонтируют жилые дома. Квартирные товарищества в панике

Среди представителей правлений квартирных товариществ начали распространяться рассказы о том, как запланированные на лето ремонтные работы плавно перетекли в осень и рискуют затянуться до зимы. Есть вопросы и к качеству. Но главной причиной затягивания и последующей, влияющей на качество, спешки называют строителей-гастарбайтеров с Украины, которых чаще всего нелегально привлекают собственники эстонских строительных фирм.
Истории похожи, как близнецы. Квартирное товарищество, чаще всего на Северо-Востоке Эстонии, заключает договор с какой-то фирмой, официально зарегистрированной, например, в Таллинне. Дом обносится лесами, начинаются подготовительные работы и… Бригады парней, говорящий на украинском, сменяют друг друга с завидной регулярностью.
Уход одной бригады и приход новой выливается в несколько дней или даже недель простоя. Хозяин фирмы обещает вот-вот продолжить работы, ссылаясь на огромное количество заказов в столице, и снова подъезжает группа украинцев, которая через какое-то время или исчезает сама или по требованию правоохранительных органов, организовавших рейд и выявивших нелегальных работников: у кого-то просрочены визы, а основная масса работает без разрешения на работу.
Можно себе представить масштабы проблемы, если, по данным Департамента полиции и погранохраны, только легальных рабочих с Украины по состоянию на октябрь этого года в Эстонии находилось почти 11 тысяч человек (с временными видами на жительство и разрешениями на работу на срок до 12 месяцев). Есть предположение, что еще столько же иностранцев (украинцев и молдаван) работают в стране нелегально. Ежедневно в сводках полиции, рассылаемых СМИ страны, можно найти информацию о трех-пяти гражданах Украины и Молдавии, остановленных на границе и отправленных восвояси. А это не меньше двух десятков в неделю и так в течение всего года. Но сколько из них все же прошли проверку и попали в страну?
Нужно отметить, что на данный момент организации, которые имеют более точное представление о том, что происходит в квартирных товариществах и на рынке услуг и строительства, тенденции резкого увеличения срывов сроков ремонтных работ из-за украинских строителей не заметили.
Так, член правления и заведующий юридическим отделом Союза квартирных товариществ Урмас Марди сказал, что с данной проблемой в союз пока никто не обращался. То же сказала и руководитель отделом надзора за рынком Департамента защиты прав потребителей Ханна Турецки, по словам которой, в эту организацию с жалобами на затягивание сроков ремонтных работ или нарушений договора пока не обратилось ни одно товарищество.
Кстати, Турецки напомнила, что в их ведомстве искать помощи КТ и не смогут: «Поскольку товарищества являются юридическими лицами, Департамент защиты прав потребителей ни проконсультировать их, ни помочь им, к сожалению, не может».
Председатель правления Союза строительных предпринимателей Райво Ранд сказал, что тоже пока не слышал о массовости такой проблемы, но не исключает, что это возможно.
Все это говорит о том, что товарищества или не посчитали нужным просить о помощи, или проблема еще только набирает обороты и размах. Так что же делать, чтобы не стать жертвой нерадивых предпринимателей, набирающих нелегальных работников и заказы, с которыми в итоге не могут справиться?
Первое, что посоветовали строитель Ранд и член правления Союза квартирных товариществ юрист Марди – до заключения договора очень тщательно проверять фоновую информацию фирмы. «Следует начать с интернета и просто погуглить фирму, к услугам которой вы собираетесь прибегнуть, - говорит Марди. - По названию предприятия можно найти весьма детальную информацию. Потом есть смысл проверить официальные регистры, например, Коммерческий регистр, где вы найдете членов правления юридического лица.
Там же можно перейти по ссылке в Регистр налоговых нарушений, который также стоит изучить – какого налогового поведения придерживается предприятие и были ли у него налоговые нарушения. Также советую проверить фирму в Регистре судебных решений: ключевым словом для поиска является название предприятия. Если споров слишком много, вероятнее всего, что в будущем проблемы могут возникнуть и в ходе вашего сотрудничества. В том же регистре можно проверить и членов правления – по фамилиям».
Ранд добавил, что в Регистре налоговых нарушений можно в текущем режиме ознакомиться с уплатой налогов и долгами: «Если у фирмы имеются задолженности по налогам, то есть смысл насторожиться. Чаще всего квартирные товарищества попадают впросак, если реагируют на низкие ценовые предложения. Это ошибка, поскольку в итоге получится значительно дороже».
Ханна Турецки посоветовала уделить больше внимания договору: «Все работы должны быть письменно зафиксированы, в числе прочего, обязательно нужно указать права и обязанности партнеров. А также сроки сдачи и обязательно то, как поступать, если какая-то из сторон не придерживается достигнутых договоренностей».
И самое главное – общайтесь друг с другом. В социальных сетях есть группы председателей квартирных товариществ, в которых коллеги поделятся информацией и подскажут заслуживающих доверия партнеров. Ясно, что дело не в самих украинцах, а в местных воротилах, пытающихся нажиться как на эстонском строительном буме, так и на юридической безграмотности гастарбайтеров. А пострадавшими в итоге окажутся квартирные товарищества, месяцами ждущие окончания ремонта, получающие некачественно выполненные работы и переплачивающие за доделки и недоделки.