Ср, 7.11.2018
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Юри Ратас поддерживает предложение отложить прекращение перевода часов

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Юри Ратас.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix

Премьер-министр Юри Ратас сказал на инфочасе Рийгикогу, что он поддерживает предложение председательствующей в Совете ЕС Австрии отложить отказ от перевода часов на 2021 год, передает Rus.ERR.

"Председательствующая Австрия сделала компромиссное предложение, согласно которому переводить часы прекратят не 1 апреля 2019 года, а 1 апреля 2021 года", – сказал Ратас.

Ратас считает, что к 1 апреля следующего года не смогут принять окончательные решения в вопросе перевода часов, поэтому придерживаться плана Австрии разумно.

По его словам, по данной теме компании Turu-uuringute AS заказано исследование общественного мнения, результаты которого прояснятся к концу декабря.

"Нам выгодно быть в одном часовом поясе с Финляндией и странами Балтии", – сказал он.

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