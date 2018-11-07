Юри Ратас поддерживает предложение отложить прекращение перевода часов

Премьер-министр Юри Ратас сказал на инфочасе Рийгикогу, что он поддерживает предложение председательствующей в Совете ЕС Австрии отложить отказ от перевода часов на 2021 год, передает Rus.ERR.
"Председательствующая Австрия сделала компромиссное предложение, согласно которому переводить часы прекратят не 1 апреля 2019 года, а 1 апреля 2021 года", – сказал Ратас.
Ратас считает, что к 1 апреля следующего года не смогут принять окончательные решения в вопросе перевода часов, поэтому придерживаться плана Австрии разумно.
По его словам, по данной теме компании Turu-uuringute AS заказано исследование общественного мнения, результаты которого прояснятся к концу декабря.
"Нам выгодно быть в одном часовом поясе с Финляндией и странами Балтии", – сказал он.