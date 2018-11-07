Кремль не надеется на улучшение отношений с США после выборов

В то же время власти РФ не ожидают и ухудшения двусторонних отношений после того, как республиканцы лишились большинства в Палате представителей. "Больше осложнить вряд ли получится, и так все идет достаточно сложно", - ответил Песков на вопрос одного из журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такие прогнозы не означают, что Москва не стремится к диалогу. "Перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют российско-американского общения: это проблемы стратегической стабильности, контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", - добавил Дмитрий Песков.