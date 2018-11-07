Срочное предупреждение от Swedbank: клиенты столкнутся со сбоем
7 ноября 2018, 15:39
В ночь на четверг, 8 ноября, с 00:00 до 03:00 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем будет нарушена работа мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов. Кратковременные сбои могут также возникать с 03.00 до 06.00.
Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендуее клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы это не помешало их банковским операциям.
Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.