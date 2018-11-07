Срочное предупреждение от Swedbank: клиенты столкнутся со сбоем

В ночь на четверг, 8 ноября, с 00:00 до 03:00 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем будет нарушена работа мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов. Кратковременные сбои могут также возникать с 03.00 до 06.00.