Ср, 7.11.2018
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Срочное предупреждение от Swedbank: клиенты столкнутся со сбоем

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Банковская карточка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ночь на четверг, 8 ноября, с 00:00 до 03:00 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем будет нарушена работа мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.  Кратковременные сбои могут также возникать с 03.00 до 06.00.

Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендуее клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы это не помешало их банковским операциям.

Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.

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