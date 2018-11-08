Речь идет о здании в виде пирамиды. Все четырнадцать его окон устремлены в небо, что делает жилище особенно светлым. Планировка просторная и необычная.

ФОТО: city24.ee

На первом этаже дома находятся гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная с баней, туалет и кладовка. На втором этаже - две детских, а на третьем - то есть на самой вершине пирамиды - одна маленькая комнатка.

ФОТО: city24.ee

Дом построен в 2004-м году, но интерьер обновлен позже: в прошлом году отциклеваны полы, на первом этаже пол покрыт лаком, на втором и третьем - специальным маслом. Весь дом отапливает печь-камин.

ФОТО: city24.ee

На участке расположены сарай, место для гриля и качели. В сарае хранится запас дров, которого должно хватить на предстоящую зиму. На участке можно разбить огород, в саду растет облепиха. Общая площадь участка - 3669 м2.

ФОТО: city24.ee

Дом построен как точная модель пирамиды Хеопса и экологически чистых материалов. Считается, что дом-пирамида помогает стереть грань между уровнями сознания и является незаменимым помощником для тех, кто хочет найти себя, а также повысить интеллектуальный уровень и вообще умственное развитие.