Раскрыта главная интрига Тотального диктанта-2019

Текст для диктанта 2019 года написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века.

Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр». «Конечно, я мгновенно согласился! От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов», — поделился впечатлениями об участии в проекте Павел Басинский. Фрагменты текста, который предстоит написать 13 апреля, вдохновлены произведениями Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого.

«Сейчас Таллинн участвует в конкурсе на звание столицы Тотального диктанта, а значит, в случае победы участники акции смогут встретиться с Павлом Басинским на таллиннской площадке. Тексты этого года посвящены классикам и их произведениям, которые, как известно, актуальны для разных времен и не зависят от географических границ. Таллинн, как единственный город-претендент на звание столицы за пределами России, мог бы прекрасно поддержать выбранную тему и подчеркнуть глобальность самой акции», – сказал председатель городского собрания и глава таллиннского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Основное новшество в акции этого года, по словам организаторов, — это четыре части текста диктанта вместо традиционных трёх. Такое нововведение в развитии акции повысит интерес к Тотальному диктанту на американских континентах. Теперь Северная и Южная Америка напишут свою часть Тотального диктанта, а любой желающий сможет присоединиться к жителям этих континентов онлайн в 23:00 по московскому времени.