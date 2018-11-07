Раскрыта главная интрига Тотального диктанта-2019

Сегодня, 7 ноября, на пресс-конференции акции в Москве раскрыли одну из главных интриг — имя автора текста Тотального диктанта – им стал писатель Павел Басинский. В случае победы Таллинна в конкурсе за звание столицы акции он приедет в Эстонию, чтобы продиктовать свой текст, передает Раэпресс.
Текст для диктанта 2019 года написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века.
Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр». «Конечно, я мгновенно согласился! От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов», — поделился впечатлениями об участии в проекте Павел Басинский. Фрагменты текста, который предстоит написать 13 апреля, вдохновлены произведениями Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого.
«Сейчас Таллинн участвует в конкурсе на звание столицы Тотального диктанта, а значит, в случае победы участники акции смогут встретиться с Павлом Басинским на таллиннской площадке. Тексты этого года посвящены классикам и их произведениям, которые, как известно, актуальны для разных времен и не зависят от географических границ. Таллинн, как единственный город-претендент на звание столицы за пределами России, мог бы прекрасно поддержать выбранную тему и подчеркнуть глобальность самой акции», – сказал председатель городского собрания и глава таллиннского оргкомитета акции Михаил Кылварт.
Основное новшество в акции этого года, по словам организаторов, — это четыре части текста диктанта вместо традиционных трёх. Такое нововведение в развитии акции повысит интерес к Тотальному диктанту на американских континентах. Теперь Северная и Южная Америка напишут свою часть Тотального диктанта, а любой желающий сможет присоединиться к жителям этих континентов онлайн в 23:00 по московскому времени.
Также во второй раз в истории проекта будет выбрана столица Тотального диктанта. Первый этап — народное голосование — завершится уже 19 ноября. По его итогам будет сформирован шорт-лист из пяти городов — лидеров рейтинга. Среди них членам жюри предстоит выбрать новую столицу акции. Сейчас список лидеров постоянно меняется, на данный момент в числе лидеров Пенза, Таллинн, Казань, Москва и Ставрополь. Голосовать можно каждые 24 часа на сайте totaldict.ru.