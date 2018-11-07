Двукратный чемпион мира получил странную дисквалификацию за допинг

В 2005 и 2007 годах Магнини выигравал золото на ЧМ на дистанции 100 метров вольным стилем, а в 2004 году завоевал бронзу ОИ в составе эстафетного квартета сборной Италии на дистанции 4х200 метров. Случай Магнини примечателен тем, что закончивший в прошлом году карьеру итальянец ни разу не сдавал положительных допингпроб и отрицает вину.

"Какие против меня доказательства? - возмущается Пиппо - Никаких! Это все спланированная акция. Я подам апелляцию!"