Ср, 7.11.2018
Мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране. Николай Кулемин
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • «Это было унизительно»: заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета

«Это было унизительно»: заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Канадского пассажира сняли с рейса авиакомпании WestJet из-за принятого им перед посадкой снотворного, передает Lenta.ru со ссылкой на New York Post.

Стивен Беннетт со своей семьей направлялся из канадской провинции Британская Колумбия на Кубу. Во время пересадки в Торонто путешественник принял прописанное врачом снотворное и уснул в самолете.

Однако перед вылетом стюардесса решила, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения разбудила его и попросила покинуть борт. Беннетта погрузили в инвалидное кресло и вывезли из самолета.

«Это было так унизительно», — пожаловался Стивен. Врачи тщательно осмотрели пассажира, после чего разрешили ему лететь. Однако экипаж самолета не позволил ему вернуться.

На данный момент Беннетт добивается денежной компенсации от авиакомпании.

В июле авиакомпания British Airways высадила 20 пассажиров из своих самолетов из-за того, что высокая температура воздуха затруднила взлет. По словам представительницы авиакомпании, самолет не смог бы взлететь, не сбросив лишний вес, так как 35-градусная жара повлияла на давление воздуха.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ