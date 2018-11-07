Корб: сокращение кабинета министров может привести к обратному эффекту

По мнению Корба, сегодня кабинет министров работает как хорошо слаженный механизм и разрушать то, что хорошо и эффективно работает крайне глупо. «Свободная партия, очевидно, решила, что в преддверии парламентских выборов, избирателям можно навязывать популистские идеи, которые ни к чему не приведут. У министров широкий спектр задач и я считаю правильным, что такие сферы как экономика и социальные вопросы были разделены, что дало возможность для более эффективной деятельности», - отметил Корб.

По словам политика, единственное, в чем он согласен со Свободной партией, заключается в том, что перечень министерств должен отвечать современным реалиям. «Учитывая, что все больше внимания правительства сосредоточено на решении демографического кризиса, поддержке семей, детей, а также глобальную цель – сделать общество более справедливым и сплоченным, нам крайне необходим пост министра по делам народонаселения и регионов», - завил Михаил Корб.