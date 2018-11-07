Ср, 7.11.2018
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Самый богатый человек Индии создал в Эстонии предприятие

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Мукеш Амбани

ФОТО: AMIT DAVE / REUTERS

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани вместе с предпринимателем Таави Котка создал в Эстонии фирму, которая будет заниматься решениями э-государства, пишет Postimees со ссылкой на The Economic Times.

Издание опирается на недавние высказывания вице-канцлер по экономическому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Вильяра Луби, что Амбани хочет оказывать услуги в сфере э-государства в Эстонии. Луби не объяснил, чем именно будет заниматься у нас его дочерняя фирма, поскольку правительство здесь является только посредником.

Также представитель принадлежащего Амбани конгломерата, крупнейшего предприятия Индии Reliance Industries не сказал изданию о планах первого богача в Эстонии. Но известно, что он сотрудничает с ИТ-предпринимателем, бывшим госчиновником и муниципальным политиком Таави Котка.

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