Самый богатый человек Индии создал в Эстонии предприятие

Издание опирается на недавние высказывания вице-канцлер по экономическому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Вильяра Луби, что Амбани хочет оказывать услуги в сфере э-государства в Эстонии. Луби не объяснил, чем именно будет заниматься у нас его дочерняя фирма, поскольку правительство здесь является только посредником.