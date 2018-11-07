Ср, 7.11.2018
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Фото: в Rimi по продуктам гуляют тараканы

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ФОТО: Caro/Geilert/Scanpix

Известно, что у тараканов отменный аппетит. На этот раз они облюбовали елгавский Rimi, где, судя по фото, чувствуют себя весьма вольготно, сообщает передача 4. studija.

В соцсети появилось фото, на которых видно, как по винограду в местном магазине ползают тараканы.

Журналисты связались с представителями магазина, чтобы выяснить не шутка ли это на Хэллоуин.

"Еженедельно проводятся проверки во всех гипермаркетах и раз в две недели - в маленьких магазинах, - сообщила представительница Даце Прейса  - В конкретном магазине проверка проводилась в середине прошлой недели и активность насекомых или другие нарушения не были констатированы. После получения информации мы еще раз проверили магазин и, к сожалению, нашли тараканов".

В свою очередь, представитель PVD Янис Гросбардис заявил, что после получения жалобы служба посетила магазин - в кулинарном цехе был обнаружен один живой таракан, в связи с чем было принято решение приостановить работу кулинарного и кондитерского цехов.

Начато административное производство. Размер штрафа будет зависеть от отношения и действий самого предприятия.

Главная версия: тараканы, возможно, появились от поставщиков, приехали в супермаркет в продуктовых ящиках.

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