Фото: в Rimi по продуктам гуляют тараканы

В соцсети появилось фото, на которых видно, как по винограду в местном магазине ползают тараканы.

Журналисты связались с представителями магазина, чтобы выяснить не шутка ли это на Хэллоуин.

"Еженедельно проводятся проверки во всех гипермаркетах и раз в две недели - в маленьких магазинах, - сообщила представительница Даце Прейса - В конкретном магазине проверка проводилась в середине прошлой недели и активность насекомых или другие нарушения не были констатированы. После получения информации мы еще раз проверили магазин и, к сожалению, нашли тараканов".

В свою очередь, представитель PVD Янис Гросбардис заявил, что после получения жалобы служба посетила магазин - в кулинарном цехе был обнаружен один живой таракан, в связи с чем было принято решение приостановить работу кулинарного и кондитерского цехов.

Начато административное производство. Размер штрафа будет зависеть от отношения и действий самого предприятия.