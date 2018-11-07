Хорошо живем! Зарплата руководителей Больничной кассы вмиг выросла на 2000 евро

Если раньше зарплата двух членов правления Пилле Банхард и Майви Парве была 4000 евро, разрыв в зарплатах произошел при взятии на работу нового члена правления – работу получил бывший ИТ-директор банка Danske Карл-Хенрик Петерсон, зарплата которого стала 6800 евро, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

Председатель совета Больничной кассы Рийна Сиккут объяснила рост зарплат двух членов правления тем, что 1 октября в структуре Больничной кассы произошли изменения и совет посчитал, что требуется уравнять членов правления.

«Функции и обязанности правления Больничной кассы были равномерно перераспределены, что сделало содержание работы сопоставимым, и поэтому уровни заработной платы были согласованы», - говорит Сиккут.