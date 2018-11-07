День отца в Таллинне: смотрите, где можно будет весело отметить праздник

Там пройдет концерт, будет открыта выставка военной техники, можно будет совершить путешествие по тропе приключений, посмотреть на морских водолазов в полном снаряжении. Отчасти тематика мероприятий объясняется еще и тем, что исполняется 100 лет с окончания первой мировой войны, ставшей поворотным для истории Эстонии пунктом. В ходе концерта с участием оркестра Сил обороны, ансамбля "Свингерс" с Таней Михайловой и др. пройдет и чествование Отца года.

В башне Кик ин де Кёк семейный день, посвященный истории водоснабжения Таллинна, пройдет как на эстонском, так и на русском языке с 12 до 15 часов. Традиционный спортивный день Кесклиннаского района состоится 10 ноября с 12 до 14 часов в Таллинском спортхолле (улица Херне, 30) с участием двукратного чемпиона мира по фехтованию Николая Новоселова. В полдень День отца будет отмечаться в Кристийнеском спортхолле (улица Форелли, 12).