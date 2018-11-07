Ср, 7.11.2018
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Эстония сможет обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими странами ЕС

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Электронный рецепт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который позволит обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими государствами-членами Европейского союза.

Посредством платформы обмена данными данные о здоровье из медицинской информационной системы и центра рецептов будут передаваться за рубеж. В Эстонии же соответствующие зарубежные данные будут направляться аптекам и лицам, осуществляющим медицинские услуги. В будущем изменения и соответствующее правовое пространство помогут повысить качество услуг как для пациентов, так и для медицинских учреждений и аптек. Финляндия, Португалия и Хорватия уже заявили о своей готовности обмениваться данными.

В случае оплаты полной стоимости лекарства пациент сможет запросить возврат предусмотренной ему в Эстонии льготы.

За принятие инициированного комиссией по социальным делам Закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в Закон о лекарственных препаратах (689 SE) проголосовали 65 депутатов Рийгикогу.

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