Эстония сможет обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими странами ЕС

Посредством платформы обмена данными данные о здоровье из медицинской информационной системы и центра рецептов будут передаваться за рубеж. В Эстонии же соответствующие зарубежные данные будут направляться аптекам и лицам, осуществляющим медицинские услуги. В будущем изменения и соответствующее правовое пространство помогут повысить качество услуг как для пациентов, так и для медицинских учреждений и аптек. Финляндия, Португалия и Хорватия уже заявили о своей готовности обмениваться данными.