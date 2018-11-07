Эстония сможет обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими странами ЕС

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который позволит обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими государствами-членами Европейского союза.
Посредством платформы обмена данными данные о здоровье из медицинской информационной системы и центра рецептов будут передаваться за рубеж. В Эстонии же соответствующие зарубежные данные будут направляться аптекам и лицам, осуществляющим медицинские услуги. В будущем изменения и соответствующее правовое пространство помогут повысить качество услуг как для пациентов, так и для медицинских учреждений и аптек. Финляндия, Португалия и Хорватия уже заявили о своей готовности обмениваться данными.
В случае оплаты полной стоимости лекарства пациент сможет запросить возврат предусмотренной ему в Эстонии льготы.
За принятие инициированного комиссией по социальным делам Закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в Закон о лекарственных препаратах (689 SE) проголосовали 65 депутатов Рийгикогу.