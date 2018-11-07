Президент назначила новых послов Эстонии в четырех странах
7 ноября 2018, 19:07
Президент Керсти Кальюлайд назначила новых послов Эстонии в Мексике, Марокко, Черногории и Сербии.
Президент назначила Йонатана Всевиова послом в Мексиканских Соединенных Штатах, сообщается на официальном сайте президента. Посол Эстонии в Мексике резидирует в Вашингтоне в США.
Президент назначила Рут Лаусма Луйк послом Эстонии в Марокко и отозвала Андреса Рунду, бывшего послом в этой стране. Посол Эстонии в Марокко резидирует в Лиссабоне в Португалии.
Кальюлайд также назначила Кристи Карельсон послом Эстонии в Черногории и Сербии и отозвала прежнего посла Даниэля Эрика Шэра. Посол Эстонии в Черногории и Сербии резидирует в Будапеште в Венгрии.