Президент назначила новых послов Эстонии в четырех странах

Президент назначила Йонатана Всевиова послом в Мексиканских Соединенных Штатах, сообщается на официальном сайте президента. Посол Эстонии в Мексике резидирует в Вашингтоне в США.

Президент назначила Рут Лаусма Луйк послом Эстонии в Марокко и отозвала Андреса Рунду, бывшего послом в этой стране. Посол Эстонии в Марокко резидирует в Лиссабоне в Португалии.