Ср, 7.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин

Президент назначила новых послов Эстонии в четырех странах

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Marko Saarm / Scanpix

Президент Керсти Кальюлайд назначила новых послов Эстонии в Мексике, Марокко, Черногории и Сербии.

Президент назначила Йонатана Всевиова послом в Мексиканских Соединенных Штатах, сообщается на официальном сайте президента. Посол Эстонии в Мексике резидирует в Вашингтоне в США.

Президент назначила Рут Лаусма Луйк послом Эстонии в Марокко и отозвала Андреса Рунду, бывшего послом в этой стране. Посол Эстонии в Марокко резидирует в Лиссабоне в Португалии.

Кальюлайд также назначила Кристи Карельсон послом Эстонии в Черногории и Сербии и отозвала прежнего посла Даниэля Эрика Шэра. Посол Эстонии в Черногории и Сербии резидирует в Будапеште в Венгрии.

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