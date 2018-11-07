Правозащитники бьют тревогу: Сенат Италии одобрил "антимиграционный декрет"

В целях скорейшего прохождения декрета через Сенат правительство увязало принятие этого документа с вотумом о доверии. Сальвини в своем микроблоге в Twitter назвал успешный исход голосования в верхней палате парламента историческим днем.

Теперь "антимиграционный декрет", принятый правительством еще в сентябре, должен быть утвержден в нижней палате парламента. У депутатов есть на это время до конца ноября. Поскольку у правящей коалиции в составе "Лиги" и "Движения "5 звезд" стабильное большинство в Палате депутатов, наблюдатели полагают, что декрет без труда пройдет и через нижнюю палату парламента.

Декрет резко ужесточает правила предоставления убежища в Италии по гуманитарным причинам. Мигрантов впредь планируется размещать преимущественно на территории крупных лагерей для приема беженцев.

Мигрантов предлагается лишать права на убежище в Италии в случае совершения преступления или даже в случае кратковременного возвращения на родину. Правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Мигранты, признанные опасными, будут выдворяться из страны в ускоренном порядке.