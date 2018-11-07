Злоумышленники обокрали модный таллиннский бутик. Ущерб составляет тысячи евро
7 ноября 2018, 20:11
В бутике художницы по коже Стеллы Соомлайс, находящемся в таллиннском районе Теллискиви, побывали воры, которые вынесли портфели, рюкзаки, сумки через плечо и ридикюли, передает Postimees.
Злоумышленники украли готовую продукцию, стоимость которой составляет тысячи евро. Кроме того, была вынесена касса, однако в ней на тот момент было всего сто евро.
Также был обворован бар "Света". Там украли алкоголь на сумму 700-800 евро.
За последние несколько месяцев в Теллискиви и Депоо произошло несколько подобных вторжений.
Торговлю украденными сумками на черном рынке усложняет то, что внутри каждой сумки Стеллы Соомлайс стоит уникальный номер.
Если вы обладаете важной информацией относительно этих краж, сообщите об этом в полицию.