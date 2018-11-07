Злоумышленники обокрали модный таллиннский бутик. Ущерб составляет тысячи евро

Злоумышленники украли готовую продукцию, стоимость которой составляет тысячи евро. Кроме того, была вынесена касса, однако в ней на тот момент было всего сто евро.

Также был обворован бар "Света". Там украли алкоголь на сумму 700-800 евро.

За последние несколько месяцев в Теллискиви и Депоо произошло несколько подобных вторжений.

Торговлю украденными сумками на черном рынке усложняет то, что внутри каждой сумки Стеллы Соомлайс стоит уникальный номер.