Ср, 7.11.2018
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В Нарве возложили цветы к памятнику Ленина

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Памятник Ленину во дворе Нарвского замка.

ФОТО: Фото: towntravel.ru

В годовщину Октябрьской революции 7 ноября у подножия памятника Ленина в Нарве появились цветы, передает Rus.ERR.

Часть территории Нарвского музея уже несколько месяцев представляет из себя строительную площадку и именно на этой части находится музейный экспонат - памятник Ленину.

Несмотря на ограждение и запрет на нахождение на территории стройки, немногочисленные жители города все же проникли на закрытую территорию, и у памятника вождю мирового пролетариата вновь появились цветы.

"Я давно здесь работаю и вижу возлагающих цветы, и это не всегда русские. Это финны, шведы, те же самые эстонцы", - сказал строитель Руслан.

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