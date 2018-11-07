В Нарве возложили цветы к памятнику Ленина
7 ноября 2018, 21:11
В годовщину Октябрьской революции 7 ноября у подножия памятника Ленина в Нарве появились цветы, передает Rus.ERR.
Часть территории Нарвского музея уже несколько месяцев представляет из себя строительную площадку и именно на этой части находится музейный экспонат - памятник Ленину.
Несмотря на ограждение и запрет на нахождение на территории стройки, немногочисленные жители города все же проникли на закрытую территорию, и у памятника вождю мирового пролетариата вновь появились цветы.
"Я давно здесь работаю и вижу возлагающих цветы, и это не всегда русские. Это финны, шведы, те же самые эстонцы", - сказал строитель Руслан.