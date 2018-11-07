В Нарве возложили цветы к памятнику Ленина

Часть территории Нарвского музея уже несколько месяцев представляет из себя строительную площадку и именно на этой части находится музейный экспонат - памятник Ленину.

Несмотря на ограждение и запрет на нахождение на территории стройки, немногочисленные жители города все же проникли на закрытую территорию, и у памятника вождю мирового пролетариата вновь появились цветы.