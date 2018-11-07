За что вы будете платить телевизионщикам в 2021 году?

Objekt строится в Нарве на территории бывшего завода “Балтиец”, рядом с другим уже известным проектом Vaba Lava. По словам одного из руководителей Objekt Антона Осиповского, инкубатор откроет двери собственных помещений в марте. Здесь будут студии для обработки видео, создания компьютерных спецэффектов, кибер-арена для соревнований по компьютерным играм, офисы и коворкинг для начинающих команд и бизнес-инкубатор. Последний уже вовсю работает, хоть и не имеет пока конкретного адреса.

Среди тех, кто пользуется услугами инкубатора, например, команда телесериала “Ласнагорск” - первого комедийного сериала на русском языке в Эстонии. Первый сезон уже полностью отснят и выйдет в эфир на ETV+ в декабре. До этого, 17 ноября одна или две серии будут показаны на таллиннском кинофестивале PÖFF, что для такого “несерьезного” искусства как телесериал - уже серьезное достижение.

Новая программа инкубатора TV BEATS, по словам руководителя Objekt Яны Павленковой, направлена на то, чтобы в Эстонии, в Нарве можно было делать медиа-продукцию, популярную и в других странах мира - это могут быть телешоу, сериалы, фильмы или что-то еще.

“Коммерческого производства в Эстонии нет, всё, что делается - маленького масштаба, это показывается на ETV или ETV+... и всё”. - рассказывает Яна Павленкова о состоянии производства телевизионных программ и телесериалов в Эстонии.

Первая попытка “раскачать” эту сферу бизнеса и прошла в Нарве 7 ноября. Организаторы свели вместе авторов различных идей. Фарид Сингх из одного из самых успешных в Европе бизнес-ускорителей Startup Wise Guys рассказал им, на чем нужно концентрироваться при создании своего бизнеса. А телепродюсер из России Михаил Вальтфогель раскрыл, куда движется современное телевидение и как меняются предпочтения зрителей.

Вальтфогель сейчас живет в Чехии, его фирма базируется в Москве, а его последний крупный проект - шоу талантов “Bravo!”, которое снимали в странах Балтии. Над шоу работали 300 человек из пяти стран, и при этом у него даже не было офиса - настолько производство современных шоу изменилось по сравнению с тем, что продолжают делать крупные телеканалы.

По словам Михаила Вальтфогеля, за последние 6 лет рейтинги популярных телепередач в России упали в 2 раза. Если в 2012 году самое популярное шоу “Пусть говорят” смотрели в прямом эфире 10% населения России (почти 15 миллионов человек), то сейчас только 5-6%. Такие же рейтинги у других популярных шоу. Зрители теперь сидят не перед телевизором, а в интернете.

“В России пока нет примеров, что шоу в интернете смотрят больше, чем по ТВ, а в Эстонии первое же шоу, которое мы сделали - “Bravo!” - больше людей смотрели в интернете в прямом эфире и тут же обсуждали”. - рассказал продюсер.

В интернет из телевидения уходят и рекламодатели, а значит - большие деньги. И боссы телеканалов активно ищут новые форматы. Потому что зрители перестали смотреть шоу вроде “Дом-2”, постановочных судов и расследований, но все охотнее смотрят реалистичные программы, как например, “Ревизорро”, где выступают не актеры, а реальные люди.

“Новые форматы есть смысл создавать сразу в интернете”. - считает продюсер.

Фарид Сингх организовал мозговой штурм и поставил участникам задачу: придумать, на чем будут зарабатывать производители телешоу в 2021 году, если не использовать действующие сейчас способы заработка, прежде всего, рекламу. Участники выдали целый список идей разной степени безумности, среди которых, например были такие:

мнения настоящих экспертов для зрителей - за плату;

реальные новости - за плату;

давать зрителям и участникам ток-шоу за деньги возможность сказать, что угодно, без цензуры и без вмешательства ведущего;

давать зрителям за деньги возможность по ходу телешоу вмешиваться в его сценарий;

собирать пожертвования со зрителей или делать зрителей совладельцами студий;

продавать рекламу не в передачах, а на одежде, так, что эту рекламу прохожие смогут видеть через очки дополненной реальности или смартфон;

в кулинарных шоу сразу предлагать услугу доставки продуктов на дом, чтобы зрители могли повторить на своей кухне понравившиеся рецепты.