На Кипре погибла российская туристка
8 ноября 2018, 7:15
Женщину обнаружили без сознания в прибрежных водах у деревни Киссонерга. Позже врачи констатировали ее смерть.
В прибрежных водах недалеко от города Пафос на юго-западе Кипра в бессознательном состоянии обнаружили туристку из РФ, сообщает Cyprus mail со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации издания, 67-летняя россиянка была обнаружена в среду, 7 ноября, в прибрежных водах у деревни Киссонерга.
Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.
Причина гибели женщины пока не определена.