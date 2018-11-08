Чт, 8.11.2018
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На Кипре погибла российская туристка

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Кипр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Женщину обнаружили без сознания в прибрежных водах у деревни Киссонерга. Позже врачи констатировали ее смерть.

В прибрежных водах недалеко от города Пафос на юго-западе Кипра в бессознательном состоянии обнаружили туристку из РФ, сообщает Cyprus mail со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, 67-летняя россиянка была обнаружена в среду, 7 ноября, в прибрежных водах у деревни Киссонерга.

Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.

Причина гибели женщины пока не определена.

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