На Кипре погибла российская туристка

В прибрежных водах недалеко от города Пафос на юго-западе Кипра в бессознательном состоянии обнаружили туристку из РФ, сообщает Cyprus mail со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, 67-летняя россиянка была обнаружена в среду, 7 ноября, в прибрежных водах у деревни Киссонерга.

Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.