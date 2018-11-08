Кого первым ждут в России: трудового мигранта или репатрианта?

По его оценке, после ухода Нурсултана Назарбаева с президентского поста, что произойдет так или иначе в обозримом будущем, многие опасаются прихода националистов, однако такая угроза не считается неотвратимой. "Люди говорят, обойдется. Русскоязычные здесь - а к ним относится большая часть казахов - не имеют "неотменяемых" иммиграционных настроений. Сейчас есть некие миграционные намерения уехать из Казахстана, но не столько из-за национализма, сколько из-за периферийности страны. В это намерение казахская молодежь вписывается с той же интенсивностью, что и не казахская", - поясняет собеседник DW из Алма-Аты.

"Казахстан - страна для жизни нормальная, но это сырьевая экономика, это провинция, и тут ничего хорошего не будет при нынешнем президенте, а после него - тем более - это распространенная оценка среди молодежи. Но намерений во что бы то ни стало уехать из Казахстана в Россию, начать учиться там и обязательно получить паспорт РФ, нет. Есть общее настроение, что хорошо бы там остаться, и тут вряд ли можно разделить русскую и казахскую молодежь", - утверждает политолог.

Миграция, коррупция, МВД и суды

Что касается Узбекистана, то там в русскоязычной среде новая российская концепция по миграции не вызвала интереса просто потому, что те, кто хотел, уже за четверть века уехали. А те, кто остались, на сегодняшний день чувствуют себя в целом не так уж и плохо, оставаясь в глазах местной молодежи неким раритетом советского прошлого, которое, несмотря на официальную позицию властей в Ташкенте, становится достаточно популярным, говорит ташкентский политолог Юрий Черногаев.

Но вернемся к трудовым мигрантам, которые выбирают для заработка Россию. По меньшей мере, в двух аспектах новая концепция и дискуссия вокруг нее все же должны их заинтересовать. Заведующая отделом диаспоры и миграции института стран СНГ Александра Докучаева в комментарии информационному агентству "Фергана" указала на то, что"текстуально больше внимания уделено вопросам противодействия коррупции" - явлению, которое "уже нельзя обойти даже в концепции".

Далее, помимо непосредственного указания на коррупцию, которой чиновники обложили миграцию, речь в дискуссии вокруг концепции идет и о возможном выведения вопросов миграции из-под ведения МВД РФ.

"Мне представляется, что этот вопрос действительно оказался в центре внимания у высшего руководства России. Сейчас ситуация прежде всего плоха тем, что ФМС раскассировали и вмонтировали в УВД и ОВД. То есть миграцией занимаются чиновники мелкого уровня, а их своим авторитетом закрывает начальник краевого или областного ОВД. А МВД, как правило, не пересматривает решений своих территориальных органов. Компетентность этих людей вызывает большие сомнения. Главное управление по вопросам миграции МВД (ГУВМ) отменить решений не может. Остается только суд. А судьи тоже не достаточно компетентны, потому что миграционное законодательство у нас очень противоречивое и запутанное. То есть управляемость нарушена полностью", - так описывает положение дел Вячеслав Поставнин.