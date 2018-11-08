Аршавин закончит с футболом

"Куда перейду после ухода из "Кайрата"? Никуда переходить уже не буду», — заявил Аршавин. Он отметил, что в его планах не значится карьера в мини-футболе или в пляжном варианте игры. Однако россиянин подчеркнул, что хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом».