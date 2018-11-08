Как житель Эстонии бесплатно ночевал в отелях и ни в чем себе не отказывал

Молодой человек чувствовал себя прекрасно. Он с аппетитом ел в ресторане отеля, запивая еду алкоголем, заказанным в баре, пишет Pärnu Postimees.

Ульмасту ночевал в отеле со 2 по 4 июля этого года, не оплатив счет в 276 евро за проживание и 45 евро и 25 центов за посещение ресторана и бара.

На прошлых выходных Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства приговорил 27-летнего Ульмасту к году тюремного заключения. Молодой человек находится в тюрьме с 18 октября, когда его поймала полиция. В тот же день суд в рамках ускоренного производства вынес решение.

«С учетом предыдущих наказаний видно, что человек продолжил совершать те же преступления практически сразу после освобождения, - сказала прокурор Марика Сальмисту. - Поэтому договориться о более мягкой мере пресечения было невозможно».

Действительно, Ульмасту, неоднократно наказывавшийся в уголовном порядке, оказался любителем не платить за проживание в отелях.

Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном лицом, ранее наказывавшимся за кражу, ограбление, присвоение, мошенничество, вымогательство или другое подобное преступление.

По словам Сальмисту, Ульмасту объяснил свой визит в Rannahotell тем, что ему больше некуда было идти. «Насколько это соответствует действительности, знает только он сам», - сказала прокурор.

В последний раз Pärnu Postimees писал об этом человеке 13 июля. Тогда он остановился в пярнуском хостеле Rannastaadioni Hostel на одну ночь со 2 по 3 июля, забронировав номер через сайт booking.com под именем Магнус Таммик. Таким образом, он снял номер в то время, когда у него уже была сделана бронь в отеле Rannahotell.

Когда пришло время платить в Rannastaadioni hostel, Ульмасту стал искать кошелек. Проверил все карманы и сказал администратору, что забыл кошелек в машине, которая за ним приедет утром. На следующий день постоялец покинул отель, так и не оплатив проживание.

Хостел разместил снимок подозреваемого и рассказал о случившемся в группе «Märgatud24 Pärnus» в Facebook, и почти сразу стала поступать информация от предприятий, которые пострадали от этого человека.

Ристо Ульмасту. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Три года назад его арестовали в хостеле Винтси. Кроме того, с Rannastaadion связались представители гостевого дома яхт-клуба, Villa Wesset и Tervise Paradiis.

Старший комиссар Пярнуского отделения полиции Кристийна Халлимяэ сказала тогда, что известно о трех случаях, когда этот человек ночевал в пярнуских отелях и оставил счета неоплаченными, при этом он использовал фальшивые имена.

Руководитель хостеля Винтси Рандель Вукс заметил, что идентифицировать Ульмасту только по имени, которым он представляется, сложно: он использует поддельные ИД-карты со своей фотографией, но с другим именем. Но его можно узнать в лицо.

Ульмасту не ограничился одним лишь проживанием в отелях. Например, как следует из прошлогоднего решения суда, он вместе с сообщником прихватил еще и содержимое номеров отелей в Пярну и Тарту. Например, из полулюкса в пярнуском отеле, за который они и так не заплатили более 700 евро, мошенники вынесли имущество на 2000 евро: настольную лампу, настольную игру, музыкальный центр, содержимое минибара и даже ковер.

В Тарту из номера отеля после их посещения пропали широкоэкранный телевизор, аудиосистема и букет искусственных цветов. Минибар был тоже опустошен.