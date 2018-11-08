Чт, 8.11.2018
В России говорят, что тут голодают и умирают от голода, людям не на что жить. Абсолютное вранье. Владимир Басов-младший
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Вопрос читателя: когда уже отремонтируют тот самый крест на площади Вабадузе?

Вопрос читателя: когда уже отремонтируют тот самый крест на площади Вабадузе?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Mонумент победы в Освободительной войне.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

«Который раз проезжаю мимо возведенного на площади Вабадузе в Таллинне Монумента победы в Освободительной войне, и он весь в строительных лесах. Что там так долго ремонтируют и сколько это стоит?» - спрашивает читательница портала Rus.Postimees, пожелавшая сохранить анонимность.

Отвечает руководитель по коммуникациям Riigi Kinnisvara AS Марилийз Сеппер:

Это не новые работы. В настоящий момент устанавливают стеклянные детали Монумента победы в Освободительной войне. Завершение этих работ запланировано на декабрь 2018 года.

Стоимость работ по установке новых стеклянных деталей Монумента победы в Освободительной войне составляет примерно 190 000 евро. К сумме добавляется налог с оборота.

Реновация главной лестницы памятника закончилась в октябре.

Если вы хотите задать вопрос в рубрику «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ