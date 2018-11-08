Вопрос читателя: когда уже отремонтируют тот самый крест на площади Вабадузе?

«Который раз проезжаю мимо возведенного на площади Вабадузе в Таллинне Монумента победы в Освободительной войне, и он весь в строительных лесах. Что там так долго ремонтируют и сколько это стоит?» - спрашивает читательница портала Rus.Postimees, пожелавшая сохранить анонимность.