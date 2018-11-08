Вопрос читателя: когда уже отремонтируют тот самый крест на площади Вабадузе?

«Который раз проезжаю мимо возведенного на площади Вабадузе в Таллинне Монумента победы в Освободительной войне, и он весь в строительных лесах. Что там так долго ремонтируют и сколько это стоит?» - спрашивает читательница портала Rus.Postimees, пожелавшая сохранить анонимность.
Отвечает руководитель по коммуникациям Riigi Kinnisvara AS Марилийз Сеппер:
Это не новые работы. В настоящий момент устанавливают стеклянные детали Монумента победы в Освободительной войне. Завершение этих работ запланировано на декабрь 2018 года.
Стоимость работ по установке новых стеклянных деталей Монумента победы в Освободительной войне составляет примерно 190 000 евро. К сумме добавляется налог с оборота.
Реновация главной лестницы памятника закончилась в октябре.
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