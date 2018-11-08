Генеральный директор департамента: «Спасибо, что напомнили!»

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук. Erik Prozes

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук заступил на эту должность три года назад в трудное время, за месяц до того, как общественность узнала об описанном коррупционном скандале.

Тут же нужно было начинать зачищать площадку. Самым ужасным было то, что если коррупционеры Таллиннского бюро будут уволены, то больше не будет достаточного количества работников, чтобы принимать экзамены по вождению. Очереди вырастут невероятно, а таллиннцев отправят сдавать экзамен по всей Эстонии.

- Несколько лет назад вы сказали, что у люди, получившие права за взятку, будут лишены прав. Почему вы этого не сделали?

- Честно говорят, я сейчас впервые от вас слышу, что эти люди были выявлены. Было бы здорово, если бы следственные органы проинформировало и нас о результатах этого расследования. Может быть, нам нужно больше общаться.

В любом случае, спасибо, что напомнили. Попрошу и своих работников об этом вспомнить. Ясно, что те, кто получили права незаконно, не должны садиться за руль.

- Эти скандалы, по сути, вспыхнули в тот момент, когда вы заступили на эту должность. Какие чувства у вас возникли, когда вы поняли, что ситуация очень плохая?

- Конечно, это был очень неприятный сюрприз, и я отреагировал очень мощно. Руководителей среднего звена заменили, по сути, в тот же день, когда стало обо всем этом известно. Кажется, что со временем предубеждения изменились. Видно, что раньше считалось нормальным, что берут взятки, но теперь вся организация изменилась.

- То есть, руководители среднего звена закрывали на это глаза?

- Я этого не знаю. Скорее они должны были уйти из-за своих предубеждений. Их отношение было таким: «так и так произойдет». И с таким отношением они занимали свои должности годами, если не десятилетиями.

- Насколько вероятным вы считаете, что в действительности количество водительских прав, полученных за взятки, у нас намного больше тех нескольких десятков, которые прошли через уголовное дело?

- Точного количества я действительно не знаю, и не хочу гадать. Но и доказанных случаев до данного происшествия было достаточно.

Мартин Лайне