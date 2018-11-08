Данные в полиции показания свидетельствуют о том, что дошедшее до суда и отраженное в СМИ дело о взятках в Департаменте шоссейных дорог, вероятнее всего, является лишь верхушкой айсберга: преступные схемы действовали десятилетиями, а через банковские счета экзаменаторов прошли сотни тысяч евро наличности неизвестного происхождения, пишет Postimees.
«Я полностью уверен, что каждый экзаменатор Департамента шоссейных дорог берет деньги за успешную сдачу экзаменов. Это сформированный годами порядок»,- рассказал бывший работник департамента Яак Таммисту несколько лет назад полицейским дознавателям.
Таммисту был жестким инспектором, имевшим дурную славу, поскольку если рядом с тобой оказался именно он, то сдать экзамен будет сложно. Но если ему подсунуть 160-200 евро, господин заметно смягчался. Он признался полиции, так происходило еще с кроновых времен, лет десять в его 15-летнем стаже: «Я понимаю, что впал в зависимость от получения взяток».
Можно только предполагать, сколько в действительности за эти десять лет через него, заплатив взятки, прошло будущих дорожных идиотов.
Крупная сумма подозрительных денег
Карточный домик коррупции в государственном учреждении начал рассыпаться около пяти лет назад – во второй половине дня 4 декабря 2013 года на парковке Мустамяэского бюро Департамента шоссейных дорог, расположенного на таллиннской улице Мяэпеалсе.
Экзаменатор Майт только что провел экзамен по вождению, выставив последнему экзаменуемому положительную оценку. При выходе из экзаменационной машины на парковке его поджидал незнакомый мужчина. Чужак подошел к нему, протянул руку для приветствия, после чего всунул в руки экзаменатору спичечную коробку, кивнул головой и ушел.
Майт был в замешательстве. По окончании рабочего дня он пошел в туалет бюро, вытащил из кармана отданный ему коробок, открыл, и из него выскочили четыре 50-евровые купюры.
Встретившийся тогда с ним на парковке инструктор по вождению Николай Кашышев не был в курсе, что Майт был одним из немногих честных экзаменаторов Мустамяэского бюро. Уже в тот же вечер Майт доложит о произошедшем своему руководству, оно в свою очередь обратилось в полицию.
Этот спичечный коробок раскрыл масштабную схему. Именно из-за этого эпизода сотрудники полиции начали следить, что каждый день происходит на парковке бюро Департамента шоссейных дорог. После наблюдения, длившегося несколько месяцев, выяснилось, что многие инструкторы подозрительно часто ходят встречаться на парковке с местными чиновниками. Также инструкторы и экзаменаторы часто общались по телефону.
Кроме того, за годы через банковские счета чиновников прошло подозрительно много наличности. Например, один экзаменатор за последние пять лет положил на свой счет 111 000 евро, а другой – 42 000 евро.
Забегая вперед, можно сказать, что стандартная взятка за один экзамен составляла 150-200 евро. Если вся попавшая на банковский счет наличность была криминальной, это означает тысячи эпизодов получения взяток. Но точное количество задним числом установить все же невозможно: у многих возможных преступлений истек срок давности, или их просто больше невозможно доказать.
Следствие не ограничилось двумя подозреваемыми. «Согласно поступившей в Бюро по борьбе с коррупцией информации, большая часть экзаменаторов Таллиннского бюро берут взятки», - написали в Пыхьяской окружной прокуратуре для суда, чтобы получить разрешение на ведение слежки.
Полиция разоблачала чиновников одного за другим. Подозреваемых собралось 30 человек: среди них те, кто давал взятки, те, кто их брал и посредники.
По словам осведомленных людей, тогда взятки предлагали инструкторы авто школ Illani, Sky, Stalker и Aus (на данный момент прекратившая свою деятельность). Например, процент успешной сдачи экзаменов по вождению автошколы Stalker после раскрытия этого преступления упал на 20 процентов.
Генеральный директор департамента: «Спасибо, что напомнили!»
Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук.
Erik Prozes
Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук заступил на эту должность три года назад в трудное время, за месяц до того, как общественность узнала об описанном коррупционном скандале.
Тут же нужно было начинать зачищать площадку. Самым ужасным было то, что если коррупционеры Таллиннского бюро будут уволены, то больше не будет достаточного количества работников, чтобы принимать экзамены по вождению. Очереди вырастут невероятно, а таллиннцев отправят сдавать экзамен по всей Эстонии.
- Несколько лет назад вы сказали, что у люди, получившие права за взятку, будут лишены прав. Почему вы этого не сделали?
- Честно говорят, я сейчас впервые от вас слышу, что эти люди были выявлены. Было бы здорово, если бы следственные органы проинформировало и нас о результатах этого расследования. Может быть, нам нужно больше общаться.
В любом случае, спасибо, что напомнили. Попрошу и своих работников об этом вспомнить. Ясно, что те, кто получили права незаконно, не должны садиться за руль.
- Эти скандалы, по сути, вспыхнули в тот момент, когда вы заступили на эту должность. Какие чувства у вас возникли, когда вы поняли, что ситуация очень плохая?
- Конечно, это был очень неприятный сюрприз, и я отреагировал очень мощно. Руководителей среднего звена заменили, по сути, в тот же день, когда стало обо всем этом известно. Кажется, что со временем предубеждения изменились. Видно, что раньше считалось нормальным, что берут взятки, но теперь вся организация изменилась.
- То есть, руководители среднего звена закрывали на это глаза?
- Я этого не знаю. Скорее они должны были уйти из-за своих предубеждений. Их отношение было таким: «так и так произойдет». И с таким отношением они занимали свои должности годами, если не десятилетиями.
- Насколько вероятным вы считаете, что в действительности количество водительских прав, полученных за взятки, у нас намного больше тех нескольких десятков, которые прошли через уголовное дело?
- Точного количества я действительно не знаю, и не хочу гадать. Но и доказанных случаев до данного происшествия было достаточно.
Мартин Лайне
Инструктор по вождению объясняем схему взятки
В одной из указанных выше школ будущих водителей учил Анатолий Кириенко, который годами выступал посредником между учениками и экзаменаторами при даче взятки. Кириенко стал важным свидетелем.
Инструктор сначала познакомился с двумя экзаменаторами Сауэского бюро, которые начали «помогать» его ученикам. Ни один из двух чиновников вины в данном уголовном деле не признал.
Только потом инструктор начал общаться с работниками Таллиннского бюро. Согласно работавшей годами схеме, ученик давал Кириенко 320 евро (в кроновые времена точно 5000 крон), 160 из которых инструктор передавал экзаменатору. В знак благодарности чиновники возили ученика по простому маршруту, и закрывали глаза на более легкие ошибки.
Обращавшиеся к экзаменаторам инструкторы говорили: «Мне нужна помощь». Все участники событий знали, что это означает. Прежде в такой ситуации использовали и выражение «вариант Б».
Но и со взяткой можно было провалить экзамен, если ученик совершал опасную ошибку. Речь не шла о чувстве морали преступников, просто каждый экзамен записывается на бортовую камеру и игнорирование серьезной ошибки бросалось в глаза.
В качестве примера можно привести экзамен экзаменатора Таллиннского бюро Дага Ингвара Кюттима весной 2014 года. По видео экзаменационного заезда видно и слышно, что пытавшаяся сдать экзамен девушка не знала ни одной процедуры, которые нужно пройти прежде, чем начать езду (например, проверить колеса и зеркала). Также она постоянно совершала повороты, не включая поворотников. Но права девушка получила. Позже выяснилось, что перед экзаменом инструктор помог дать чиновнику взятку.
Какой-то ученик предлагал взятку, поскольку несколько раз проваливал экзамены, другой ездил уже достаточно хорошо, но хотел дополнительной уверенности. Иногда взятку давали родители ученика, а тот об этом даже не знал.
Один, получивший нечестным способом права, работает, например, профессиональным водителем. «Некоторые так и не научились ездить», - отметил Кириенко.
Позже Кюттим вышел из данного уголовного дела по договоренности (использовали принцип опортунитета), поскольку ему вменили в вину лишь единичный случай. Таким образом, прокуратура прекратила производство в отношении 17 подозреваемых: экзаменаторов среди них было двое.
Полсотни коррупционеров
Прокуратура предпочитала договоренности, поскольку случаев взяток было очень много. Споры обычно длятся годами, и если бы все случаи попали в одно общее производство, то это означало бы сумасшедшую нагрузку и трату времени.
Например, последние четыре человека получили на руки окончательно вступившие в силу приговоры 18 октября этого года. Длительный судебным спор принес им денежные наказания на суммы 2000-4500 евро. Большее наказание они получили в виде счетов от адвокатов: у одного признанного виновным расходы на правовую помощь достигли 16 400 евро.
Несколько лет назад дела в Департаменте шоссейных дорог были из рук вон плохо. Если в рамках этого уголовного дела подозреваемых было около 30, то в это же время было возбуждено другое уголовное дело против экзаменаторов Ида-Вирумаа, в котором подозреваемых было еще 16.
Летом нарвский экзаменатор был оправдан из-за ошибки в оформлении: протоколы оперативной деятельности не были правильно оформлены, и их не смогли использовать в качества доказательства. Есть предположение, что в Нарве с этим делом связаны девять желающих получить права.
Кроме того, в 2013 году в Нарвском бюро был раскрыт масштабный обман во время экзамена по теории, из-за чего виновными были признаны тогдашний главный специалист Олег Латт и руководитель бюро Яанус Тамметс. В 2014 году виновным был признан тогдашний экзаменатор из Хаапсалу Райн Йостманн, который помог получить права за взятки как минимум двум десяткам человек.
Однако длившаяся годами в Департаменте шоссейных дорог коррупция не ограничивалась только водительскими правами. В течение нескольких лет в Эстонии попались и около двух десятков специалистов по техосмотру. Некоторые помогали оставлять на дорогах неисправные автомобили, например, за шесть упаковок пива.
В Департаменте шоссейных дорог сейчас верят, что зачистка проведена полностью, на произошедшем многому научились, систему изменили и ничего настолько же неловкого и масштабного больше не повторится. Несколько раз за права пытались заплатить взятку и после, но, по словам представителей департамента, эти случаи выявлены и переданы полиции.
Но, сколько точно водителей купили себе право выезжать на дорогу, не решаются сказать ни в Департаменте шоссейных дорог, ни в прокуратуре. Доказаны лишь 11 случаев в Таллинне, плюс инциденты в Нарве и Хаапсалу.
По запросу журналиста в Департаменте шоссейных дорог пообещали пересмотреть право на управление автомобилем этих людей.
Признанные виновными экзаменаторы
В Таллинне:
Яак Таммисту
Малле Мардисте
Айвар Аалисту
Рихо Лепик
Даг Ингвар Кюттим*
Инго Лийраранд*
(*Производство прекратили по договоренности с прокуратурой, но они признали свою вину в случившемся).
В Нарве:
Яанус Тамметс (руководитель бюро)
Олег Латт
В Хаапсалу:
Райн Йостманн
Источник: РМ/приговоры и материалы уголовного дела