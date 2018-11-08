Любовная интрижка привела к дикому убийству

Изуродованное тело Фрейташа с практически отрубленной головой и изуродованными гениталиями был найдено 27-го октября утром. Футболиста перед смертью пытали: именно так описывает характер повреждений бразильская полиция. Также расследование установило, что убийцей спортсмена стал Эдсон Бриттес-младший, отец его девушки, Алланы.

В злополучный вечер Фрейташ отправился в ночной клуб, чтобы отметить 18-летие Алланы. Больше живым футболиста не видел никто.

Причиной убийства оказалась банальная ревность: Фрейтах переспал с женой отца своей девушки и заснял этот момент на камеру телефона. Позже эти фото попали в руку к Эдсону Бритессу, который решил расправиться с футболистом.