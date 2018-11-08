В Третьяковской галерее откроется выставка эстонского искусства

Экспозиция представляет собой своеобразную мозаику из работ, созданных эстонскими художниками на протяжении 100 лет. В центре внимания выставки — ряд произведений, попавших в собрание Государственной Третьяковской галереи в 1945–1989 годах.

Коллекция национального искусства в фонде Государственной Третьяковской галереи является самым крупным в России собранием произведений живописи, графики и скульптуры, созданным эстонскими художниками в советский период. Выставку можно рассматривать как своеобразный срез истории эстонского искусства: наряду с искусством советского периода в экспозиции будут представлены ключевые мастера эстонского модернизма довоенного периода и творчество эстонских художников XXI века.