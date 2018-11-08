Юри Ратас в Казахстане почтил память жертв сталинских репрессий

"В период с 1938 по 1953 годы в лагере АЛЖИР отбывала наказание 21 женщина-эстонка, двое из них не смогли выдержать тех мучений, которые выпали на их долю и дожить до свободы. Но, несмотря на все трудности, они не признали вину своих мужей, остались верны им до конца своей жизни, что можно назвать гражданским подвигом", - отмечается в сообщении пресс-службы.