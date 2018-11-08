Юри Ратас в Казахстане почтил память жертв сталинских репрессий

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг принял участие в церемонии открытия памятной плиты женщинам-эстонкам, узницам лагеря АЛЖИР близ Астаны.
Памятная плита установлена на территории музейно-мемориального комплекса АЛЖИР, сообщила пресс-служба столичного управления культуры и спорта.
"В период с 1938 по 1953 годы в лагере АЛЖИР отбывала наказание 21 женщина-эстонка, двое из них не смогли выдержать тех мучений, которые выпали на их долю и дожить до свободы. Но, несмотря на все трудности, они не признали вину своих мужей, остались верны им до конца своей жизни, что можно назвать гражданским подвигом", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Эстонии выступил с речью в память об эстонских женщинах, узницах лагеря и выразил благодарность президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за сохранение памяти о безвинных жертвах политических репрессий периода 30-50-х гг.
АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников родины (аббревиатура по первым буквам А.Л.Ж.И.Р.). Это один из самых крупных советских женских лагерей. Открылся лагерь в начале 1938 года, закрыт - в 1953 году.
В ХХ веке на территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ - АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек.