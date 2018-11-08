Президент ФИФА жестко поставил на место раскольников

Hемецкое издание Spiegel провело расследование на основе документов Football Leaks, в ходе которого стало известно, что 16 топ-клубов Европы, среди которых «Реал», «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «ПСЖ» и другие команды, намерены создать новый турнир, который должен заменить Лигу чемпионов.

«Либо вы с нами, либо уходите. Этот тезис включает в себя всё. Игроки, которые будут выступать в Суперлиге, не смогут играть в международных турнирах, таких как чемпионат мира и чемпионат Европы», — приводит слова Инфантино агентство AP.