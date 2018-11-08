Чт, 8.11.2018
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Президент ФИФА жестко поставил на место раскольников

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Gianni Infantino

ФОТО: Vincent Thian / AP

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что федерация не допустит к участию в чемпионате мира футболистов, которые будут играть в Суперлиге в случае её создания, передает sports.ru.

Hемецкое издание Spiegel провело расследование на основе документов Football Leaks, в ходе которого стало известно, что 16 топ-клубов Европы, среди которых «Реал», «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «ПСЖ» и другие команды, намерены создать новый турнир, который должен заменить Лигу чемпионов.

«Либо вы с нами, либо уходите. Этот тезис включает в себя всё. Игроки, которые будут выступать в Суперлиге, не смогут играть в международных турнирах, таких как чемпионат мира и чемпионат Европы», — приводит слова Инфантино агентство AP.

По информации СМИ, Суперлигу планировалось создать к 2021 году. Ранее о желании бороться с созданием турнира сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

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