Международный биатлон покинул Россию и приходит в Эстонию

До конца олимпийского цикла проведение соревнований на территории России не предусмотрено. Это касается не только этапов Кубка мира, но и соревнований в рамках взрослого и юниорского Кубков IBU. На данный момент Союз биатлонистов России (СБР) все еще ограничен в правах.