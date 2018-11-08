Чт, 8.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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Международный биатлон покинул Россию и приходит в Эстонию

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Laskesuusatamine on haarav nii võistlus kohapeal jälgiva publiku kui ka televaataja jaoks. Seeläbi teenitud vahendid on investeeritud spordiala areaali laiendamisse, mis on osutunud targaks lükkeks.

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание соревнований сезонов-2020/21 и 2021/22.

До конца олимпийского цикла проведение соревнований на территории России не предусмотрено. Это касается не только этапов Кубка мира, но и соревнований в рамках взрослого и юниорского Кубков IBU. На данный момент Союз биатлонистов России (СБР) все еще ограничен в правах.

В сезоне-2020/21 в Пекине пройдет предолимпийская неделя, в календаре Кубка мира-2021/22 дебютируют Раубичи (Беларусь) и Отепя (Эстония).

Расписание этапов Кубка мира

Сезон-2020/21

1-й этап, 28 ноября – 6 декабря

Контиолахти, Финляндия

2-й этап, 7-13 декабря

Хохфильцен, Австрия

3-й этап, 14-20 декабря

Анси, Франция

4-й этап, 4-10 января

Оберхоф, Германия

5-й этап, 11-17 января

Рупольдинг, Германия

6-й этап, 18-24 января

Антхольц, Италия

Чемпионат мира, 11-21 февраля

Поклюка, Словения

7-й этап, 22-28 февраля

Нове Место, Чехия

8-й этап, 8-14 марта

Пекин, Китай

9-й этап, 16-21 марта

Осло, Норвегия

Сезон-2021/22

1-й этап, 27 ноября – 5 декабря

Эстерсунд, Швеция

2-й этап, 6-12 декабря

Хохфильцен, Австрия

3-й этап, 13-19 декабря

Анси, Франция

4-й этап, 3-9 января

Оберхоф, Германия

5-й этап, 10-16 января

Рупольдинг, Германия

6-й этап, 17-23 января

Антхольц, Италия

Олимпийские игры-2022, 4-20 февраля

Пекин, Китай

7-й этап, 28 февраля – 6 марта

Раубичи, Белоруссия

8-й этап, 7-13 марта

Отепя, Эстония

9-й этап, 14-20 марта

Осло, Норвегия

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