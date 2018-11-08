Merko Ehitus продолжает строить новые многоквартирные дома

Из наиболее крупных проектов можно назвать жилые кварталы Уус-Веэренни и Пикалийва в Таллинне, а также девелоперские проекты Vilneles slenis и Rinktinės Urban в Вильнюсе. Поскольку реализация части девелоперских проектов будет завершена в 2020 году, то и продажа квартир в них отразится в результатах концерна только в будущем.

«Рынок многоквартирного жилья в прибалтийских столицах поддерживается экономическим ростом, быстрым ростом зарплат и низкими процентными ставками. В Таллинне и Вильнюсе цены на новые квартиры выросли; в то же время, большое количество недавно построенных квартир и квартир, строительство которых вскоре будет завершено, позволяет расшить возможности покупательского выбора. Для всех девелоперских проектов, особенно в более дорогом ценовом сегменте, все большую важность приобретает качество проекта, создаваемая жилая среда, а также экономический потенциал и надежность девелопера. С учетом низкой активности заключения сделок на рижском рынке многоквартирного жилья в последние годы, а также улучшающихся макроэкономических показателей, тамошний потенциал роста является хорошим», – прокомментировал председатель правления Merko Ehitus Андрес Тринк.