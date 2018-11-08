МИД РФ: санкции США против России – безответственный шаг для отвлечения внимания от невозможности решить реальные проблемы

"Понимаем, что могут последовать и новые (санкции) с такой же легкостью, как они принимались до этого, и безответственностью. К сожалению, для Соединенных Штатов стал обыденным такой подход, к сожалению, он показывает не силу, а слабость: по большому счету - просто бессилие решить реальные проблемы, стоящие перед США, реальные проблемы с участием США на международной арене и отвлечение внимания от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке", - сказала она в четверг на брифинге.

Захарова подчеркнула, что никакими ультиматумами Россию запугать просто невозможно. "Я хотела бы сказать, что Россия давно уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал", - добавила официальный представитель МИД РФ, подчеркнув, что этот факт был надлежащим образом проверен и подтвержден представителями ОЗХО. При этом она напомнила, что США обязательства по уничтожению этого арсенала до сих пор не выполнили.

В начале марта в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США 6 августа принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года и на том основании, что, как считает Госдеп, российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций реализуется через три месяца после первого этапа в том случае, если, по мнению администрации США, Россия не представит "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Первый пакет санкций включал в себя запреты на оказание внешней помощи России (за исключением неотложной гуманитарной помощи), на продажу оружия и услуг, имеющих отношение к оборонной сфере, и на финансирование таких сделок; отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, связанных со сферой национальной безопасности.

Спустя три месяца после первого блока санкций, то есть 27 ноября, может последовать второй, более существенный блок.

Второй пакет санкций должен включать в себя не менее трех из специально подобранных ограничительных мер. Такие меры включают в себя запрет американского экспорта любых товаров и технологий кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; запрет на полеты в США авиаперевозчиков, которые прямо или косвенно принадлежат государству.