Жительница Эстонии обнаружила в лесу необычный гриб

Огромный гриб персикового цвета рос на корнях старой сосны. Мерли - фотограф-любитель, она решила воспользоваться вчерашним туманом и отправилась на прогулку в близлежащий лес. «Гриб бросился в глаза из-за своего яркого цвета и крупных размеров», - вспоминает она.

Позже Каас узнала, что это спарассис курчавый. Его верхняя часть, напоминающая по форме цветную капусту, может весит несколько килограммов.

Каас не стала тревожить гриб и исследовать его внутренности, а сделала лишь несколько фотографий. А когда вернулась домой, опубликовала снимки в группе любителей природы, где ей и рассказали, что гриб очень редкий, прежде в Эстонии его находили всего несколько раз.