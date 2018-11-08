Смотрите, в каких городах Эстонии легче стать домовладельцем

Многие мечтают о собственном доме, однако приобрести такую недвижимость в крупном городе по карману далеко не каждому. К счастью, в Эстонии есть населенные пункты, где стоимость дома вполне приемлема, считает портал Kodustiil.
В октябре на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу околo 2320 домов. Средняя стоимость квадратного метра предложенных объектов составила 1163 евро.
Не удивительно, что наибольшее число домов продавалось в Таллинне - 707 предложений. В Тарту предлагалось на продажу 247 домов.
За квадратный метр площади в Таллинне хотят получить в среднем 1579 евро. Это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года. За квадратный метр дома в Тарту просили в октябре 1098 евро, что на 4% больше, чем в прошлом году.
Если очень хочется купить дом, на какие регионы лучше обратить внимание? Выяснилось, что самые низкие цены в октябре были в Валга: 263 евро за квадратный метр!
Сейчас в Валга продаются три дома.
Дом с облицовкой из силикатного кирпича капитально отремонтирован в 2012 году.
В частично отремонтированном доме семь комнат.
В доме начата реновация.