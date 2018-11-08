Чт, 8.11.2018
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Смотрите, в каких городах Эстонии легче стать домовладельцем

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ФОТО: KV.EE

Многие мечтают о собственном доме, однако приобрести такую недвижимость в крупном городе по карману далеко не каждому. К счастью, в Эстонии есть населенные пункты, где стоимость дома вполне приемлема, считает портал Kodustiil

В октябре на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу околo 2320 домов. Средняя стоимость квадратного метра предложенных объектов составила 1163 евро. 

Не удивительно, что наибольшее число домов продавалось в Таллинне - 707 предложений. В Тарту предлагалось на продажу 247 домов. 

За квадратный метр площади в Таллинне хотят получить в среднем 1579 евро. Это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года. За квадратный метр дома в Тарту просили в октябре 1098 евро, что на 4% больше, чем в прошлом году. 

Если очень хочется купить дом, на какие регионы лучше обратить внимание? Выяснилось, что самые низкие цены в октябре были в Валга: 263 евро за квадратный метр! 

ФОТО: KV.EE

Сейчас в Валга продаются три дома. 

1. Четырехкомнатный недавно реновированный дом

ФОТО: KV.EE

Дом с облицовкой из силикатного кирпича капитально отремонтирован в 2012 году. 

2. Дом советского времени в хорошем состоянии

ФОТО: KV.EE

В частично отремонтированном доме семь комнат.

3. Дом в центре Валга

ФОТО: KV.EE

В доме начата реновация. 

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