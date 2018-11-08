Смотрите, в каких городах Эстонии легче стать домовладельцем

В октябре на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу околo 2320 домов. Средняя стоимость квадратного метра предложенных объектов составила 1163 евро.

Не удивительно, что наибольшее число домов продавалось в Таллинне - 707 предложений. В Тарту предлагалось на продажу 247 домов.

За квадратный метр площади в Таллинне хотят получить в среднем 1579 евро. Это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года. За квадратный метр дома в Тарту просили в октябре 1098 евро, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Если очень хочется купить дом, на какие регионы лучше обратить внимание? Выяснилось, что самые низкие цены в октябре были в Валга: 263 евро за квадратный метр!

ФОТО: KV.EE

Сейчас в Валга продаются три дома.

ФОТО: KV.EE

Дом с облицовкой из силикатного кирпича капитально отремонтирован в 2012 году.

ФОТО: KV.EE

В частично отремонтированном доме семь комнат.

ФОТО: KV.EE