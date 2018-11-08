По словам очевидцев, на которых ссылается Los Angeles Times, неизвестный ворвался в бар около 23:30 среды (9:30 утра четверга по Эстонии) и начал стрелять. Источник издания в правоохранительных органах сообщил о как минимум 30 выстрелах. По его данным, есть жертвы, но официально информации на этот счет пока нет.

#THOUSANDOAKS UPDATE: Authorities said at least six people have been wounded, including a sheriff’s deputy, in the mass shooting at #Borderline. The suspect may also still be on the loose. https://t.co/3gvXBtKg7t pic.twitter.com/zIK11Ltsj6 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 8 ноября 2018 г.

В полиции сообщают как минимум о шести раненых. На месте находятся экстренные службы, представители властей призывают людей избегать район происшествия. Согласно информации на сайте бара Borderline, где произошла стрельба, там регулярно проводятся концерты кантри-музыки. В вечер инцидента там должно было состояться мероприятие для студентов колледжа.

Приехавшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с подозреваемым в нападении, один из представителей правоохранительных органов был ранен. Полученные им травмы не угрожают его жизни, отмечает CBS Los Angeles. Очевидцы видели, как полиция выводила из бара несколько человек. Задержан ли стрелок, пока не сообщается.

На место преступления была направлена объединенная целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом. Вдоль дороги, прилегающей к бару, скопились машины полиции и скорой помощи.

Mirror со ссылкой на очевидцев пишет, что стрелявший также кидал в здание дымовые шашки. По информации издания, стрелок еще не пойман.