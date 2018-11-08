Дональд Трамп. ФОТО: Carolyn Kaster / AP

В обзоре британской прессы:

Проиграли все

Абсолютно все британские газеты обсуждают прошедшие в США промежуточные выборы. Главный посыл в том, что их результаты еще раз наглядно показали, насколько велик раскол в американском обществе.

Эксперты сходятся в том, что хотя каждая из сторон - республиканцы и демократы - и имеет основания для радости, по большому счету - проиграли все.

Демократы взяли контроль над палатой представителей, но не смогли нанести Трампу того сокрушительного удара, на который рассчитывали.

А республиканцы, усидев в сенате, теперь в полной мере прочувствуют, что значит двухпартийное управление в Конгрессе.

При этом сам Дональд Трамп, судя по всему, предпочитает видеть стакан наполовину полным.

Он предпочел не заострять внимание на потере позиций в палате представителей, заявил, что своим успехом на этих выборах он «бросил вызов истории», и нацелился на второй срок, пишет Times.

Президент в своей обычной манере предупредил демократов, что они «нарвутся на войну», если вздумают вести против него расследования или блокировать его инициативы.

Но, пишут авторы колонки в Guardian Дэвид Смит и Лорен Гамбино, к сожалению, для Трампа демократы не только могут, но и будут это делать.

Они не дадут ему построить стену на границе с Мексикой, потребуют от него предъявить налоговые декларации, чего он раньше не соглашался делать, захотят понять, нет ли конфликта интересов между его президентством и его же бизнес-империей.

Они смогут и будут требовать у него документы, выписывать ему повестки и уж точно захотят довести до конца разбирательство о его возможных связях с Россией.

И тут надо понять, что зашифровано во фразе Трампа «нарвутся на войну»? Что он в действительности сможет сделать?

Да практически ничего. Единственное, что он может, - продолжать храбриться.

«Они могут играть в свои игры, но мы в свои играем лучше, потому что за нами Соединенные Штаты Америки. [...] В политическом смысле мне эта ситуация только пойдет на пользу, потому что я их переиграю. Посмотрим», - цитирует Трампа Guardian.

Однако большинство экспертов полагают, что Америка начинает уставать от безумств в верхах: от недипломатичных заявлений, от бесконечных скандальных отставок, от воинственности и попрания демократических норм.

С момента прихода Трампа к власти прошло всего два года, а ощущение, что гораздо больше.

Процесс переосмысления еще пока малозаметен, но он начался.

«Да, промежуточные выборы показали нам разобщенную Америку. Но я бы не сказал, что это ситуация 50:50. Скорее 55:45 в пользу демократов», - считает аналитик Daily Telegraph Тим Стэнли.

Исторически за республиканцев голосуют богачи, за демократов - беднота; за красных - мужчины, за синих - женщины. Так было всегда, пишет Стэнли. И вот впервые этот расклад начал меняться.

Многие голосуют не за консервативные или демократические идеи, а за или против персоны Дональда Трампа.

И, возможно, это не случайно, что две женщины-мусульманки впервые в истории были выбраны в конгресс именно при Трампе, заключает Guardian.

Небедный родственник

Газета Times не прошла мимо расследования, проведенного российским ресурсом «Проект» в отношении двоюродного брата Владимира Путина - Игоря Путина.

Журналисты утверждают, что Игорь Путин занимал высокие посты или являлся владельцем акций в десятках российских компаний и использовал свое родство в корыстных целях.

По информации «Проекта», 60-летний Игорь Путин был напрямую связан с тремя банками, которые позднее центробанк России обвинил в мошенничестве и отмывании денег. «Год за годом он продавал свое имя как талисман для осуществления весьма сомнительных многомиллионных долларовых сделок», - говорится в расследовании.

В частности, он занимал пост вице-президента «Мастер-банка», который в 2013 году закрыли по подозрению в том, что банк сливал активы некому бизнесмену внутри структуры. От также сидел в совете директоров Промсбербанка, который позднее ЦБ назвал самым важным звеном в схеме, благодаря которой из России были выведены 10 миллиардов долларов. И наконец, Игорь Путин владел акциями «Русского земельного банка», прекратившего деятельность в 2014 году. Руководство банка подозревалось в отмывании 20 млрд долларов.

Кремль отрицает какую-либо связь с деятельностью родственника президента.

Игорь - сын младшего брата покойного отца Путина. Независимые источники говорят, что двоюродные братья никогда не были близки. В российской прессе его даже называют «нелюбимым» двоюродным братом президента. Но фамилия всегда играла свою роль. Игоря Путина буквально заваливали предложениями занять руководящие должности в различных компаниях.

«И как ребенок, он не мог отказаться от конфеток, которыми махали у него перед носом», - сказал анонимный источник журналистам «Проекта». Сам Игорь Путин от комментариев отказался.

Трудная роль короля

В четверг вечером на телеканале BBC One выйдет фильм под названием «Принц, сын и наследник», в котором принц Чарльз впервые подробно расскажет, каким он будет королем, но в прессу уже попали некоторые подробности.

Этот фильм-интервью приурочен к 70-летию принца Уэльского. Он отметит эту дату 14 ноября. Он стал наследником престола в четыре года, после того как его мать, королева Елизавета II, унаследовала трон своего отца. Чарльз провел в роли наследника самый длительный период времени в истории Великобритании, и вступить на престол ему предстоит в весьма преклонном возрасте.

Многолетнее и безупречное царствование Елизаветы II отодвинуло всех остальных членов ее семьи на второй план. Всем в мире было известно, кто придет ей на смену, но каким он будет королем - задумывались немногие.

Прежде всего, принц Чарльз рассказал журналистам, что ему придется избавиться от врожденной привычки всегда и во все вмешиваться. В первую очередь это касается вопросов государственной политики.

Репутация человека, который, мягко говоря, вмешивается не в свое дело, преследует принца давно, пишет Daily Telegraph. Его критиковали и за жесткие высказывания в вопросах архитектуры, и за политическую инициативу помощи молодым людям их бедных слоев, и за негативное отношение к ряду продовольственных компаний.

«Я понимаю, что быть королем и быть наследником - это разные вещи. Я не так глуп», - цитируют Чарльза британские газеты. «Достаточно обратиться к пьесам Шекспира „Генрих V“ и „Генрих VI“, части 1 и 2, чтобы увидеть, какая может произойти перемена, потому что став сюзереном, ты играешь роль в соответствии с определенными правилами», - говорит принц Уэльский.

По словам его супруги герцогини Корнуолльской Камиллы, он легко относится к перспективе стать королем, пишет Daily Express. «Это его судьба. Он всегда знал, что это произойдет, и я не думаю, что это давит ему на плечи», - сказала она.

Став монархом, принц Чарльз должен будет изменить в себе очень многое: язык, манеры, привычки. Даже того королевского воспитания, которое он получил, все равно будет недостаточно, когда он взойдет на престол. Он должен будет говорить тише и сдержаннее, эмоции выражать - умереннее, а свои убеждения запереть в потаенных уголках души.

В 2015 году, например, принц Чарльз не пришел на государственный обед в честь руководителя Китая Си Цзиньпина в знак протеста против политики китайских властей в отношении Тибета, напоминает Daily Telegraph. Будучи королем, он не сможет себе такого позволить.

Или еще пример: принц много лет продвигает идеи гомеопатии и производства органических продуктов. Об этом тоже придется забыть. То есть, дома можно делать, что угодно, но публичных заявлений на эту тему - ни-ни.