Норвежских биатлонисток обокрали на предсезонных сборах

Во вторник днем Экхофф и Тандревольд отправились на собрание команды, которое проходило в том же отеле, где остановились спортсмены. Так как встреча была недолгой, девушки решили не закрывать дверь в номер.

Оказалось, что вор забрал из номера оба макбука, принадлежавших девушкам, а также кошелек Тандревольд, дорогую гарнитуру, одежду и другие вещи. Всего из номера пропали ценности на общую сумму около 50 тысяч норвежских крон (5240 евро).

Сотрудники отеля вызвали полицию, но девушки предприняли попытку самостоятельно вычислить вора. Когда полиция пребыла в отель, то обнаружила преступника. Все вещи были возвращены биатлонисткам.

«Мы не поняли, почему дверь закрыта, когда мы вернулись. Я спустилась вниз за ключом. А затем мы осознали, что что-то не так.

Вчера вечером я была настоящим детективом. Я проверила приложение «найди свой айфон» и увидела, что ноутбук все еще в отеле. Но потом мне хватило глупости нажать «поиск по звуку», и он выключил ноутбук.