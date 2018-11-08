Чт, 8.11.2018
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  • Фото: отличный способ дешево, но очень эффектно обставить спальню

Фото: отличный способ дешево, но очень эффектно обставить спальню

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ФОТО: homedit.com

Создать в спальне стильный интерьер можно и без больших затрат. Достаточно иметь умелые руки, и вам обеспечена современная, эффектная и дешевая мебель, считает портал Kodustiil.

Из европоддонов нетрудно соорудить различные типы кроватей, советует издание Homedit. Самый легкий вариант - положить на подиум из соединенных между собой поддонов удобный матрас, но можно построить из палет и настоящую кровать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не следует просто составлять палеты вместе, их нужно обязательно скрепить. Различные мастер-классы легко найти в Сети, например, в YouTube. Аналогичное руководство находится на страничке Homedit

Безусловно, на работу уйдет время. Ведь подддоны нужно не просто соединить между собой, их следует хорошенько отшлифовать и покрыть лаком, иначе можно повредить не только постельное белье, но и отдельные части тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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NB! Отправляясь на поиски палет, имейте в виду, что использовать можно только поддоны с маркировкой EPAL: только эти поддоны изготовлены из древесины без использования вредных для здоровья химикалий. 

В дополнение к кровати из европоддонов, прикроватные тумбочки можно сделать из FIBO-блоков: тогда у вас получится спальня в индустриальном стиле. При желании и кровать, и тумбочки можно покрасить. 

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