Фото: отличный способ дешево, но очень эффектно обставить спальню

Из европоддонов нетрудно соорудить различные типы кроватей, советует издание Homedit. Самый легкий вариант - положить на подиум из соединенных между собой поддонов удобный матрас, но можно построить из палет и настоящую кровать.

Не следует просто составлять палеты вместе, их нужно обязательно скрепить. Различные мастер-классы легко найти в Сети, например, в YouTube. Аналогичное руководство находится на страничке Homedit.

Безусловно, на работу уйдет время. Ведь подддоны нужно не просто соединить между собой, их следует хорошенько отшлифовать и покрыть лаком, иначе можно повредить не только постельное белье, но и отдельные части тела.

NB! Отправляясь на поиски палет, имейте в виду, что использовать можно только поддоны с маркировкой EPAL: только эти поддоны изготовлены из древесины без использования вредных для здоровья химикалий.