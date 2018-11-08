В Испании откроется уникальная достопримечательность под землей

В данный момент доисторическая пещера в районе Ринкон-де-ла-Виктория, в которой найдены рисунки первых европейских рыбаков, закрыта для туристов, однако в первые месяцы 2019 года ситуация изменится, пишет turizm.ru. По мнению чиновников, грот является важнейшей достопримечательностью для муниципалитета. Власти надеются, что регион будет пользоваться популярностью не только благодаря пляжному отдыху, но и культурной составляющей.

Пещера Куэва-де-ла-Виктория известна благодаря археологическим находкам, среди которых древние предметы быта, а также наскальные рисунки, оставленным более 13 500 лет назад. Согласно плану Городского совета, в день подземную достопримечательность смогут посещать не более 30 туристов. Внутрь будут пускать группами по 10 человек. Две из них увидят древние рисунки рано утром и одна — после обеда. Доступ в грот разрешат только по пятницам, субботам и воскресеньям. Продолжительность экскурсии в сопровождении специалиста составит около часа. Подобные ограничения власти объясняют желанием сохранить окружающую среду. В будущем пещеру в Малаге намерены предложить для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.