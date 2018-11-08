Бывшая сотрудница полиции отрицает вождение автомобиля в крайней степени опьянения

Сотрудница полиции Кейти Лийвакиви вместе с коллегами наслаждается вечером и пьет вино. Вдруг происходит нечто неприятное ей. Она хочет покинуть вечеринку. Ее близкая коллега пытается связаться с как раз находящимся на службе патрулем, чтобы он отвез их с праздника. Патруль не отвечает.

То, что за этим последовало, шокировало всю эстонскую общественность и широко обсуждалось в СМИ. Местные полицейские чины были вынуждены сокрушенно качать головой и констатировать, что случай действительно крайне прискорбный.

Позавчера 29-летняя Лийвакиви предстала перед Пярнуским уездным судом по обвинению в вождении моторно-транспортного средства в криминальной степени опьянения.

Поскольку женщинам не удалось вызвать за ними патруль, они решили сами поехать в Пярну. Так они и пустились в путь, Лийвакиви за рулем, коллега спала на соседнем сиденье. “Внутри было очень плохо, поэтому надо было выбраться”, - вспоминает Лийвакиви на скамье подсудимых. Что именно случилось той ночью и почему ей так захотелось покинуть вечеринку, Лийвакиви не захотела комментировать в суде.

Далеко уехать женщинам не удалось. Вскоре после того, как они пустились в путь, около 1.30 Лийвакиви вместе с пассажиркой на Volvo V70 на 142-м километре шоссе Таллинн – Пярну – Икла вылетела в кювет неподалеку от камеры измерения скорости. Водитель попыталась выбраться самостоятельно, но колеса все больше зарывались в землю, пока диски не оказались наполовину в земле.

Аварию заметил выехавший по вызову в Хяэдемеэсте охранник G4S. «Я увидел, как огни двигаются вверх-вниз, и понял, что кто-то вылетел с дороги», - рассказал очевидец в суде. Охранник развернулся, чтобы оказать помощь.

Очевидец вспоминает, как открыл дверь автомобиля, и ему ударил в нос запах алкоголя. Лийвакиви, по его словам, сидела на водительском месте.

Женщины вроде не пострадали, но охранник все же решил вызвать полицию. Колега Лийвакиви запретила ему это делать. Попросила ехать дальше и забыть о случившемся. Убедившись, что полиция уже едет и с находившимися в машине все в порядке, охранник поехал дальше в Хяэдемеэсте.

Приехал патруль. Когда выехавший по вызову полицейский открыл дверь водителя, одна из женщин по-прежнему сидела на соседнем сиденье, а Лийвакиви уже была на заднем. Никто из них не ответил на вопрос полицейского, кто находился за рулем. Немного погодя они заявили, что за рулем был кто-то третий.

Патруль узнал, что в машине, улетевшей в кювет, находились его коллеги из полиции. Они вызвали на место старшего смены Риво Сааре.

Женщин доставили в вытрезвитель Ляэнеской префектуры. Там ситуация обострилась, поскольку Лийвакиви разозлилась на полицейских. “Все затянулось, поскольку она (Лийвакиви. – прим. автора) вела себя агрессивно и использовала вульгарные выражения”, - вспоминает старший смены Риво Сааре.